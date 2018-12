Canada krever at Kina løslater fengslede canadiere

Canada har lagt diplomatisk forsiktighet til side og krever nå formelt at Kina løslater canadierne som ble pågrepet i kjølvannet av Meng Wanzhou-saken.

– Vi er dypt bekymret over de vilkårlige pågripelsene Kina har utført mot to canadiere tidligere denne måneden. Vi krever at de blir løslatt umiddelbart, sier Canadas utenriksminister Chrystia Freeland.

Freelands uttalelser kommer etter at statsminister Justin Trudeau har fått kritikk av opposisjonen for å være for forsiktig. Onsdag sa han at det å komme med krav kan føles godt på kort sikt, «som om man slår i bordet og gjør noe», uten at det nødvendigvis fører til løslatelse.

Pågripelsene skjedde i kjølvannet av canadiske myndigheters pågripelse av Huawei-direktøren Meng Wanzhou. Meng ble pågrepet i Vancouver 1. desember etter arrestordre fra USA, som anklager henne for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran.

Meng slapp ut av arresten tidligere denne uken mot kausjon mens hun venter på å bli utlevert til nabolandet.

Samtidig får Canada støtte av flere allierte. USAs utenriksminister Mike Pompeo og Storbritannias utenriksminister Mike Hunt sier de begge er bekymret. Også EU har reagert på pågripelsene av canadierne.

– Motivet for pågripelsene av Michael Kovrig og Michael Spavor, to canadiske borgere, skaper bekymring, heter det i en uttalelse fra unionen.

