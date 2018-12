Tidligere FARC-topp drept i Colombia

Den tidligere FARC-toppen Walter Patricio Arizala Vernaza, også kjent som Guacho, er drept, opplyser Colombias president Ivan Duque.

Guacho vendte ryggen til FARC og fredsavtalen da geriljaen ble avvæpnet i 2017

– Vi kan bekrefte at Guacho, en av de verste kriminelle i vårt lands historie, har falt. Han ble drept av Colombias helter. Jeg lovet folket i Ecuador at drapet på deres tre journalister ikke ville gå ustraffet hen, sa Duque i en pressekonferanse fredag.

Journalisten Javier Ortega, fotografen Paul Rivas og deres sjåfør Efrain Segarra, alle fra Ecuador, ble bortført og drept av utbrytere fra FARC-geriljaen i mars i år. Noen måneder senere ble konservative Ivan Duque innsatt som ny president. Han har lovet en hardere linje mot geriljagrupper.

Lørdag er det to år siden FARC undertegnet en fredsavtale med Colombias regjering. Det gjorde slutt på en over 50 år lang konflikt, utløst av et krav om tilgang til jord og sosial rettferdighet. Norge bidro som tilrettelegger for fredsforhandlingene, sammen med Cuba.

