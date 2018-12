Massegrav funnet i tidligere IS-styrt område i Irak

Irakiske myndigheter har funnet levningene etter titalls personer i en massegrav i et område IS tidligere kontrollerte i Nord-Irak.

Funnet ble gjort torsdag i Hawija-distriktet i Kirkuk-provinsen.

– Ofrene er uskyldige irakiske sivile som ble bortført og drept av jihadister, sier oberstløytnant Adel Ismael i det føderale irakiske politiet.

– Dette er en massegrav brukt av Daesh. De pleide å komme hit for å henrette ofre og kaste dem i graven. Vi pleide å observere fra like i nærheten, sier den lokale beboeren Wani Firas. Daesh er et arabisk akronym for IS.

Sikkerhetsstyrker i Irak har funnet titalls massegraver siden IS ble drevet ut i 2017. FN sa i november at over 200 massegraver med levningene etter 12.000 ofre er funnet i Irak. Funnene er viktige bevis mot islamistgrupper mistenkt for krigsforbrytelser.

