AP: Trump tok Syria-beslutning i samtale med Erdogan

Donald Trump besluttet å trekke ut USAs styrker i Syria i en telefonsamtale med Tyrkias president, ifølge flere medier. Påstanden avvises av Det hvite hus.

USAs president konsulterte verken sine egne sikkerhetsfolk eller allierte før han tok beslutningen i telefonsamtalen med Recep Tayyip Erdogan 14. desember, skrev nyhetsbyrået AP fredag.

AP har snakket med flere av Trumps nære rådgivere om saken. Ingen ønsker imidlertid å stå fram med navn.

Dråpen for Mattis

Trump overrasket og sjokkerte både sin egen administrasjon og en rekke allierte land da han onsdag kunngjorde at han vil trekke ut de 2.000 amerikanske soldatene i Syria.

Beslutningen skal ha vært den utløsende årsaken til at forsvarsminister Jim Mattis, den kanskje mest respekterte utenrikspolitiske tjenestemannen i Trumps-administrasjonen, leverte inn sitt avskjedsbrev, skriver avisa The Guardian.

Det hvite hus avviste fredag kveld APs opplysninger.

– For å være helt krystallklar, dette er ikke sant, sier talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd Garrett Marquis.

Ville avlyse tyrkisk offensiv

Telefonsamtalen 14. desember fant sted etter at utenriksministrene i USA og Tyrkia, Mike Pompeo og Mevlut Cavusoglu, ble enige om at de to presidentene skulle diskutere Erdogans trusler om en militær offensiv mot den USA-støttede kurdiske militsen i Syria.

Pompeo, Mattis og andre medlemmer av det nasjonale sikkerhetsteamet hadde forberedt en liste med talepunkter til Trump, i den hensikt å få Erdogan til å avlyse offensiven.

Men Trump skal ha ignorert lista. I stedet tok han parti med Erdogan, forteller rådgiverne.

- Erdogan hylles

Det var særlig Erdogans poeng med at terrorgruppa IS, som USA er i Syria for å bekjempe, nå nærmest er nedkjempet, som skal ha vært utslagsgivende.

Telefonsamtalen endte med at Trump forsikret Erdogan om en amerikansk tilbaketrekking, ifølge kildene.

Forsvarsminister Mattis og utenriksminister Pompeo skal etterpå ha forsøkt å få Trump til å endre eller utsette beslutningen, uten å lykkes.

Mens Trump nå står i en politisk storm, blir Erdogan hyllet som en helt i hjemlandet, som lederen som fikk det som han ville med verdens supermakt, skriver Bloomberg.

