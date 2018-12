30 år siden Lockerbie-angrepet

De 270 menneskene som mistet livet i flykatastrofen over Lockerbie for 30 år siden, ble fredag hedret i minneseremonier i Skottland og USA.

– Arrene fra 30 år siden er fremdeles til stede og kan aldri fjernes, sa prest Susan Brown under minnemarkeringen i Lockerbie.

Store minnemarkeringer er også ventet i USA utover fredagen, ettersom de fleste av de drepte var amerikanske statsborgere.

Onsdag 21. desember 1988 ble Pan Ams rute 103 fra London til New York sprengt i stykker over den skotske småbyen Lockerbie. Alle de 259 menneskene som var om bord i flyet, ble drept. Elleve personer på bakken mistet også livet da restene av flyet falt ned over Lockerbie.

I november 1991 ble to libyske agenter, Abdel Baset Ali Mohammed Al-Megrahi og Al Amin Khalifa Fhimah, anklaget for å ha stått bak bombeangrepet. Al-Megrahi ble dømt til livsvarig fengsel i 2001, mens Fhimah ble frikjent.

Al-Megrah ble imidlertid løslatt av barmhjertighetsgrunner i 2009 på grunn av uhelbredelig kreft, og han døde i Libya tre år senere.