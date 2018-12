Ni nye pågripelser i Marokko etter drapene i Atlasfjellene

I alt 13 personer er nå pågrepet etter drapet på en norsk og en dansk kvinne i Atlasfjellene. Kistene med de drepte kvinnene ble fredag fløyet til København.

Torsdag og fredag ble ni personer pågrepet for deres «angivelige bånd til gjerningsmennenes terrorhandling», opplyser Marokkos svar på FBI – BCIJ, som har ansvaret for etterforskningen.

Pågripelsene skjedde i flere byer over hele Marokko, blant annet i Essaouira, Sidi Bennour nær Casablanca, Marrakech, Tanger og Chtouka ait Baha like utenfor Agadir, skriver den marokkanske nettavisen Morocco World News (MWN).

I forbindelse med pågripelsene ble det beslaglagt diverse elektroniske apparater, et haglgevær, kniver, lommelykter, en militærvest og en mengde mistenkelige stoffer som kan brukes til fremstilling av eksplosiver, opplyser politiet ifølge TV-kanalen 2M.

Fra før er fire menn pågrepet, alle siktet for drapene på Maren Ueland (28) fra Bryne og danske Louisa Vesterager Jespersen (24). Den første ble pågrepet tirsdag, mens de siste tre ble pågrepet på en buss torsdag.

Fakkeltog og fredagsbønn

Disse tre mennene ble pågrepet i forbindelse med drapssaken torsdag.

Hjemstedet til Maren Ueland er sterkt preget av drapene, og rundt 500 personer deltok fredag i et fakkeltog og en følelsesladd markering på Bryne. 28-åringens mor og far og andre familiemedlemmer gikk ifølge NRK bakerst i fakkeltoget. Også mange venner av Maren Ueland og hennes familie deltok.

– De ønsket å delta fordi de setter pris på den omsorg som er uttrykt både her på Bryne, nasjonalt og internasjonalt. De setter stor pris på det, sier familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen til NRK.

Tidligere fredag ble de to drepte venninnene minnet under fredagsbønnen i Marrakech. Fra alle hold understrekes det at drapet på de to kvinnene ikke har noe med islam å gjøre.

Dobbeltdrapet har rystet landet, og alle marokkanere som NTB har møtt i Marrakech og Imlil, beklager på vegne av nasjonen det inntrufne. Samtidig øker kravet om dødsstraff for de skyldige.

Fjellfører Rachid Imerhane viser hvor teltet sto der norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept mandag. De to skandinaviske kvinnene var på fjelltur i Imlil. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Markeringer i Marrakech

Lørdag vil det bli arrangert flere markeringer Marrakech, der folk vil vise sin avsky mot det som har skjedd og vise medfølelse og sympati med de pårørende i Norge og Danmark.

En minnegudstjeneste skal holdes i den internasjonale protestantiske kirken i byen. Samtidig vil etter det NTB erfarer et stort antall sjåfører og andre som jobber med å transportere og tilrettelegge for turister som skal på fjelltur, kjøre i kortesje opp til Imlil. Fjellandsbyen ligger rett nedenfor der Ueland og Jespersen ble funnet drept.

Det skal også planlegges en støttedemonstrasjon utenfor Norges og Danmarks ambassader i Rabat lørdag for å vise ofrene den siste ære.

Video: Drapene i Atlasfjellene ryster hele den marokkanske befolkningen.

Båren fløyet til København

I en video som ble publisert på Twitter torsdag ettermiddag sitter fire personer, hvorav tre av dem er de som torsdag ble pågrepet for drapet på Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24). De fire på videoen sverger troskap til IS. Foto: Skjermdump/Twitter / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Fredag ble kistene med de to venninnene fra Bryne og danske Ikast fløyet fra Casablanca i Marokko til København. Kripos bekrefter at Maren Ueland vil bli obdusert i Norge, men når båren med den drepte 28-åringen blir fløyet videre til Norge, er ikke kjent.

Videoen som knyttes til drapene, er etter all sannsynlighet ekte, fastslo både Kripos og danske Politiets Efterretningstjeneste fredag.

Når det gjelder den andre videoen, som viser fire menn som sverger troskap til IS foran et flagg, har både norsk og dansk politi fått bekreftet fra myndighetene i Marokko at de fire som er pågrepet for selve drapshandlingen, er de samme som figurerer på dette opptaket.