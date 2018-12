Paven: – Kirken skal ikke dysse ned overgrepsanklager

Pave Frans sier at ingen i den katolske kirke vil slippe unna straff dersom de blir funnet skyldige i overgrep, og at ingen anklager skal dysses ned.

– Kirken vil aldri forsøke å dysse ned anklager, eller å ikke ta anklagene på alvor. La det være klart at kirken vil gjøre en innsats for å stille de skyldige til ansvar, sier paven i en uttalelse fredag.

– Det er ikke til å komme bort ifra at enkelte tidligere har behandlet saker uten å ta dem på alvor, grunnet både uansvarlighet, mangel på trening, uerfarenhet, og åndelig og menneskelig nærsynthet, sier det katolske overhodet.

Den katolske kirken har vært rammet av en rekke betente saker de siste årene, blant annet i USA. Nesten 700 katolske prester i den amerikanske delstaten Illinois er anklaget for overgrep mot barn, etter omfattende granskning av myndighetene.

I høst gikk kardinal Donald Wuerl i Washington av etter anklager om at han hadde beskyttet prester som har begått seksuelle overgrep. Wuerls forgjenger, erkebiskop Theodore McCarrick, ble tvunget til å gå av etter anklager om at han hadde begått seksuelle overgrep mot minst to mindreårige korgutter og flere unge prestestudenter.

Paven mener nå det må bli slutt på kirkens neddyssing av sakene.

– Dette må aldri skje igjen. Det er valget og beslutningen som hele den katolske kirke har tatt, sier han.