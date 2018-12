Bror til drapsmistenkt: – Han ble hjernevasket

En av de fire mennene som er pågrepet for drapene på den norske og danske kvinnen i Marokko, ble hjernevasket, hevder broren hans i et TV-intervju.

– Han var helt normal. Han gikk i moskeen, og kom hjem igjen. Men jeg og familien vet ikke hvem som var vennene hans eller hvilke folk han omga seg med, sier en mann som ifølge TV-kanalen Kifache TV er broren til den ene av de fire mistenkte gjerningsmennene.

Ifølge VG og Dagbladet , som viser til TV-intervjuet med mannen, ber mannen myndighetene om å «overvåke dem som hjernevaskes». Han sier broren ikke hadde noen utdannelse og mener han ble påvirket til å endre tankesett. Han forteller videre at broren forsvant torsdag forrige uke, og at han ikke hørte noe fra broren før han ble pågrepet av politiet.

– Broren min var en vanlig person, men endret seg etter at han begynte å anlegge skjegg. Det er vennene til broren min som er grunnen til endringen. De hjernevasket ham, sier mannen.

Mannen siterer et koranvers der det heter at «Den som dreper et menneske (...), skal anses som han hadde drept hele menneskeheten.»

Video: Drapene i Atlasfjellene ryster hele den marokkanske befolkningen.