Trump forsvarer omstridt Syria-beslutning

USA får ikke noe igjen for å være «Midtøstens politimann», mener president Donald Trump. Han forsvarer beslutningen om å trekke soldater ut av Syria.

Trump skapte sjokkbølger både innad i USA og blant allierte land da han onsdag kunngjorde at han vil trekke ut alle amerikansk soldater fra Syria. Ifølge flere medier ble nære allierte ikke informert om beslutningen på forhånd.

Torsdag gikk Trump til forsvar for beslutningen.

– Vil USA være «politimannen» i Midtøsten, og ikke få noen ting annet enn å miste dyrebare liv og tusenvis av milliarder dollar for å beskytte andre, som i nesten alle tilfeller, ikke setter pris på det vi gjør? Har vi lyst å være der for alltid? På tide at andre kjemper, skriver presidenten på Twitter.

USA vil beholde sine luftstyrker i Syria i alle fall så lenge det er amerikanske bakkestyrker i landet, opplyser en talsperson for forsvarsdepartementet Pentagon. Hun vil imidlertid ikke si hva som skjer med luftstyrkene når bakkestyrkene trekkes ut.

– IS ikke nedkjempet

Flere av USAs allierte, inkludert Norge, har advart om at tilbaketrekkingen kan skade kampen mot IS. Det samme gjør USAs nærmeste allierte på bakken.

– IS er ikke nedkjempet, sier den kurdiskdominerte militsen SDF, som mener tilbaketrekningen av amerikanske soldater vil føre til at IS bygger seg opp igjen som en stor trussel i regionen.

Samtidig har flere medier skrevet at Syria og landets nærmeste allierte, som lenge har vært imot at USA har soldater i landet, gleder seg over beslutningen.

Putin positiv

Blant dem er Russlands president Vladimir Putin, som torsdag uttalte at han er positiv til Trumps plan om tilbaketrekning. Russland, som er tungt til stede i Syria og har hjulpet president Bashar al-Assad med å gjenerobre mesteparten av Syria fra opprørere, klaget senest onsdag over USAs nærvær i landet.

Men Trump avviser at det er noen glede å spore hos USAs rivaler over den amerikanske tilbaketrekkingen.

– Russland, Iran, Syria og flere andre er ikke glade for at USA drar, i motsetning til hva «Fake News» skriver, for nå er de nødt til å bekjempe ISIS og andre, som de hater, uten oss, skriver han på Twitter. ISIS er et annet navn på ekstremistgruppen IS.

– Forhastet

Amerikanske senatorer, blant dem flere sentrale republikanere, har sendt et brev til Trump der de ber ham innstendig om å ombestemme seg.

En tilbaketrekning nå vil være et forhastet og kostbart feilgrep, fastslår blant andre republikanerne Lindsey Graham og Marco Rubio.

Amerikanerne har siden 2014 ledet en bred militærallianse mot IS hvor Norge og en lang rekke andre land deltar. I Nord-Syria har USA i hovedsak støttet SDF, som domineres av den kurdiske YPG-militsen, som igjen har bånd til det forbudte kurdiske partiet PKK i Tyrkia.

USAs allianse med YPG har skapt sinne hos NATO-allierte Tyrkia, som regner militsen som en terrorgruppe.

