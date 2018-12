Valget i Kongo er utsatt

Søndagens valg på ny president i Kongo er utsatt til 30. desember, bekrefter valgkommisjonen i landet.

Bekreftelsen torsdag kveld kom etter at Theodore Ngoy, en av de 21 kandidatene som kjemper om å overta etter Joseph Kabila, fortalte flere medier at han var blitt informert av den nasjonale valgkommisjon, CENI, om at valget ville bli utsatt av «tekniske grunner».

Årsaken til utsettelsen er at rundt 8.000 nyinnkjøpte valgautomater og en større mengde stemmesedler ble ødelagt i en brann i et varelager i forrige uke, opplyser CENI-leder Corneille Nangaa. Torsdag innkalte han alle presidentkandidatene til et møte i nasjonalforsamlingen, der de ble informert om at det planlagte valget søndag er flyttet til årets nest siste dag.

– Valgprosessen fortsetter, sier Nangaa.

Frykter mer uro

Det har vært mye uro i Kongo i forkant av valget, og brannen i varelageret mistenkes å være påsatt.

Utallige opprørs- og militsgrupper, elendig infrastruktur og gjennomkorrupte tjenestemenn gjør at mye kan gå galt, og mange kongolesere er også overbevist om at Kabilas håndplukkede kandidat og nære medarbeider, Emmanuel Ramazani Shadary, uansett vil gå seirende ut.

EU har svartelistet Shadary for brudd på menneskerettighetene fordi han som innenriksminister var sentral i å slå ned flere opprør mot presidenten.

Joseph Kabila (47) har styrt landet siden faren, kuppmakeren Laurent-Désiré Kabila, ble drept av en livvakt i 2001. Han ble gjenvalgt i 2006 og 2011 og skulle egentlig ha flyttet ut av presidentpalasset i 2016.

Men valget er blitt utsatt flere ganger, noe som hver gang har resultert i blodige opptøyer.

Fordømmer

Opposisjonsledere var raskt ute torsdag med å fordømme utsettelsen.

– Ingen utsettelse kan rettferdiggjøres, slår en av opposisjonens fremste presidentkandidater, Martin Fayulu, fast.

– Kabila og Nangaa må bære det hele og fulle ansvaret for dette narrespillet, sier han.