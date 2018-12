Dommer nekter å frafalle tiltalen mot Weinstein

Filmprodusenten Harvey Weinstein (66) mislyktes i forsøket på å få hele voldtektstiltalen frafalt da han igjen møtte i en domstol i New York.

Weinsteins advokat Benjamin Brafman forsøkte å overbevise dommer James Burke i New York om å henlegge saken mot 66-åringen, men lyktes ikke. Burke frafalt ikke tiltalen mot filmprodusenten.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at tiltalen ikke ble frafalt i dag. Jeg mener fremdeles at tiltalen må frafalles, sa Weinsteins advokat etter rettsmøtet torsdag.

Han argumenterte i retten med at juryen som tok ut tiltalen mot hans klient, ikke var klar over en epost som advokatene hevder motbeviser en av kvinnenes anklager om at Weinstein voldtok henne i 2013.

Eposten ble sendt av en venn av kvinnen Weinstein beskyldes for å ha voldtatt. I den står det at vennen deltok på en filmvisning sammen med Weinstein og den påstått fornærmede kvinnen senere samme dag som voldtektene skal ha skjedd. Eposten er sendt etter tidspunktet kvinnen sier hun ble voldtatt av Weinstein.

I oktober frafalt påtalemyndigheten på Manhattan et av de seks tiltalepunktene. Det skjedde da det dukket opp bevis for at en etterforsker hadde bedt et mulig vitne i saken om å tie om at hun selv tvilte på at anklagene mot Weinstein stemte. Weinstein er fortsatt tiltalt for å ha voldtatt to kvinner.

Fakta om Harvey Weinstein: * Amerikansk filmprodusent som sammen med broren Bob står bak en rekke filmsuksesser. De har vunnet de prestisjetunge prisene Oscar og BAFTA, og har vært nominert til Emmy et titall ganger. * Født i New York 19. mars 1952. * I oktober 2017 sto en lang rekke kvinner fram i The New York Times og The New Yorker og anklaget Weinstein for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt. En rekke kvinner, deriblant flere kjente skuespillere, har siden stått fram med lignende anklager mot Weinstein. * Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på metoo-kampanjen, hvor kvinner og menn fra land over hele verden har stått fram med historier om seksuelle krenkelser. * Som følge av anklagene fikk Weinstein sparken fra sitt eget selskap. Weinstein har benektet alle beskyldningene fra totalt over 80 kvinner. * Weinstein ble i mai tiltalt i New York for voldtekt mot to kvinner, den ene på et hotellrom i 2013, den andre i filmprodusentens egen leilighet i 2006. * Han ble løslatt mot en kausjon på 1 million dollar. * Påtalemyndigheten mener de har nok bevis for å stille Weinstein for retten. 66-åringens forsvarere krever at tiltalen frafalles og anklager politiet for tjenesteforseelse og påvirkning av vitner.

Mer enn 80 kvinner har anklaget Weinstein for seksuell trakassering og overgrep, men 66-åringen er foreløpig ikke blitt dømt for noen overgrep.

Weinstein nekter for at han noen gang har hatt sex uten samtykke.