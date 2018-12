Putin: – Faren for atomkrig undervurderes

Verden undervurderer i økende grad trusselen om atomkrig, advarer Russlands president Vladimir Putin.

Atomkrig kan føre til at hele vår sivilisasjon ødelegges, påpekte Putin foran et storstilt pressekorps på sin årlige pressekonferanse i Moskva torsdag.

Putin viste til at USAs president Donald Trump tidligere i høst varslet at han vil trekke seg fra nedrustningsavtalen INF. Dersom USA plasserer mellomdistanseraketter i Europa, vil Russland bli nødt til å innføre mottiltak, ifølge Putin.

– Vi er vitne til at våre internasjonale våpenkontrollsystemer bryter sammen, sa presidenten.

– Det er en tendens til at terskelen senkes. Å senke terskelen kan føre til en global atomkatastrofe, sa Putin videre.

Tradisjon

Presidentens årlige pressekonferanse er en massiv mediebegivenhet og i år var over 1.700 journalister fra hele verden til stede, noe som er ny rekord. Presidenten sitter bak et stort skrivebord på en scene og redegjør for politiske beslutninger og planene for neste år.

I løpet av den flere timer lange seansen bedyret Putin at Russland ikke prøver å hevde seg, men forsøker å «bevare balansen og vår sikkerhet».

Han la vekt på at USA vurderer å utruste ballistiske missiler med konvensjonelle stridshoder. Dersom et slikt missil avfyres og forveksles med et missil med atomstridshode, kan det utløse en global katastrofe, sa Putin.

– Hvis det skjer, kan det føre til undergang for hele sivilisasjonen og kanskje også vår planet, sa Putin, som mener faren for atomkrig i verden i dag undervurderes og fremstilles som lite viktig.

Han beskyldte også USA for å vise liten interesse for å forlenge START-avtalen om atomnedrustning, som utløper i 2021.

– Inn i ny liga

Foran pressekorpset tegnet den russiske presidenten også opp et ambisiøst mål: Han vil ha landet inn på topp fem blant verden største økonomier.

– Hovedtingen er at vi må komme oss inn i en ny økonomisk liga. Det er ingenting i veien for at vi kan ta femteplassen når det gjelder størrelsen av økonomien. Og jeg tror vi skal gjøre det, sier Putin.

I 2017 lå Russland på tolvteplass i verden i størrelsen på bruttonasjonalprodukt (BNP), ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF). Dersom Russland skulle nådd opp til femteplass, måtte landet nesten ha doblet sin BNP.

Positiv til Trumps Syria-plan

Et annet tema som ble berørt, var USAs ferske kunngjøring om å trekke soldater ut av Syria. Russland har lenge framholdt at USAs tilstedeværelse i Syria er uberettiget fordi den ikke er klarert i FNs sikkerhetsråd eller godkjent av regjeringen i Damaskus.

– Hvis USA har bestemt seg for å trekke tilbake sin styrke, så gjør de det riktige, sa Putin.

Russerne er en nær alliert av regimet og snudde borgerkrigen i Bashar al-Assads favør da de gikk aktivt inn i krigen i starten av 2015.

Putin påpekte at det gjenstår å se om USA gjennomfører planen, og viser til amerikanernes gjentatte løfter om å avslutte det 17 år lange militære nærværet i Afghanistan.