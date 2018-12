Bistandsadvokat kritisk til pressens omtale av video

Bistandsadvokaten til Maren Uelands familie er sterkt kritisk til pressens omtale av en video i forbindelse med drapene i Marokko.

– Jeg forstår ikke at noen i norsk presse går ut med noe om en video, sier advokat Ragnar Falck Paulsen.

Flere redaksjoner har omtalt innhold i en video som er dukket opp i forbindelse med drapene på norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i Marokko.

Videoen er ikke verifisert av politi eller andre myndigheter.

Advokaten har bedt foreldrene og etterlatte familiemedlemmer etter Maren Ueland om å ikke se på nyheter og heller ikke sosiale medier.

–Etisk uforståelig

– Hvilke aktverdige grunner har pressen for å omtale dette? spør bistandsadvokaten, og legger til at videoen er en del av ikke-verifiserte opplysninger. Paulsen mener det er god skikk å vente til dette er avklart, og at det er etisk uforståelig av pressen å gi videoen omtale.

– Dette forsterker kun terroristenes makt, legger han til.

Bistandsadvokaten sier til TV 2 at han er uenig i vurderingen til den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen som har omtalt en video som ikke er verifisert.

Statsminister Erna Solberg sier hun fordømmer drapene. Hun har ikke omtalt videoen.

Norsk og dansk politi jobber med tjenestetilbydere på nettet for å hindre videre spredning.

Forsvarer omtale

NTBs nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes sier han forstår reaksjonene på at videoen blir omtalt. Også NTB har vist til videoen i enkelte av sine artikler om drapene i Marokko.

– Dette er en vanskelig avveining og jeg har forståelse for at dette er en påkjenning for de pårørende. Samtidig er dette en sak som har enorm offentlig interesse og videoen er omtalt både av politiske og etterforskende myndigheter. Vi har valgt en nøktern gjengivelse uten detaljerte beskrivelser, sier Bjellaanes.

