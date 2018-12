Svensk politi utelukker terror etter eksplosjon ved skole

En mann i 20-årene er pågrepet etter en eksplosjon ved en skole i Hässleholm Sverige. Politiet mistenkte først terror, men avskrev senere dette motivet.

Ingen ble skadd i eksplosjonen, som skjedde i morgentimene torsdag. Mannen ble pågrepet ved åstedet, som ligger like ved den tekniske skolen i Hässleholm.

Grunnen til at mannen først var terrormistenkt, var at politiet mente han hadde forårsaket en eksplosjon i et miljø der mange mennesker kunne kommet til skade.

Kraftig eksplosjon



Senere uttalte politiet at eksplosjonen anses som en «isolert hendelse» og at terror var utelukket.

– Det finnes ikke noen opplysninger om noen annen hendelse som kan kobles sammen med detonasjonen på den tekniske skolen i Hässleholm, opplyser politiet.

Smellet fra eksplosjonen ble beskrevet som kraftig, og det var stor røykutvikling. Skolen ble evakuert i etterkant av hendelsen.

JUST NU: Polisen om mystiska smällen på skolan: Utreds som misstänkt terrorbrott. https://t.co/uT390p7oRr pic.twitter.com/T3yhOHKh5o — Aftonbladet (@Aftonbladet) 20. desember 2018

Politiet: – Ekstremt alvorlig



Politiet og deres bombegruppe dro til stedet og undersøkte skolebygningen. Samtidig ble boligen til den mistenkte mannen sperret av og undersøkt. Politiet gjorde også undersøkelser flere andre steder.

Politiet har sagt at de ser ekstremt alvorlig på hendelsen, og at de er sikre på at eksplosjonen var resultat av en villet handling.

– Dels er dette informasjon som har kommet til oss, og som vi ikke kan gå i detaljer på, sier Hild.

Den mistenkte gjerningsmannen satt torsdag ettermiddag i avhør.

Saken oppdateres