SVT-ansatte dømt til dagsbøter i menneskesmuglingssak

Journalist Fredrik Önnevall og to andre ansatte i Sveriges Television er dømt til en betinget dom og bøter for å ha hjulpet en syrisk flyktninggutt til Sverige.

I oktober 2017 dømte en domstol i Malmö dem til 75 timers samfunnstjeneste, men dommen ble anket. Torsdag ble de tre journalistene ilagt en betinget dom og 40 dagsbøter av Högsta domstolen, som tilsvarer Høyesterett i Norge.

Domstolen har vurdert om det dreier seg om menneskesmugling av normal karakter eller om det skal ses som et mindre lovbrudd.

Retten anser at det finnes forhold som tilsier at det dreier seg om et lovbrudd, der de tre SVT-ansatte har handlet ut fra humanitære årsaker. Men siden reisen med den syriske flyktninggutten gikk gjennom en rekke land der gutten kunne søke asyl, kommer domstolen fram til at det dreier seg om menneskesmugling av normal karakter.

Det blir samtidig lagt vekt på at det vitner om en engangsforseelse, der handlingen ikke virker verken planlagt eller gjort for økonomisk vinning.