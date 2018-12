Marokko-drapene: Tre mistenkte pågrepet

En av politimennene som holder vakt ved åstedet i Atlasfjellene, bekrefter overfor NTB at tre menn er pågrepet etter drapene på en norsk og en dansk kvinne.

De tre ble pågrepet på en buss rett utenfor Marrakech, opplyser han.

– Bussen kom fra Agadir og skulle til Beni Mellal. De tre hadde barbert seg ganske mye og fjernet mesteparten av skjegget for å gli inn i mengden, sier politimannen.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i det populære turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember. Totalt fire menn er pågrepet mistenkt for drapene.

Norske turister

Mens NTB står ved åstedet, kommer to norske turister forbi – Paal Krokene (53) og hans sønn Mats Krokene (18) fra Ås i Akershus. De har planlagt turen til toppen av Toubkal lenge og fikk vite om det som hadde skjedd på mandag da de var i Marrakech.

De synes det var forferdelig å høre om drapene.

– Men vi føler oss ikke redde og tenker at dette er en enkeltstående hendelse. Det er svært uvanlig. Vi føler oss trygge, sier de to som har vært i Marokko flere ganger og mener det ikke er noe farlig land for turister.

18-åringen sier at de stoler fullt og helt på guidene sine.

Ble frarådet telting alene

Lokalbefolkningen opplyser til NTB at de to kvinnene slo opp teltet et kvarters gange fra den kjente helligdommen Sidi Chamharouch, hvor det er tilrettelagt for overnatting og rom til leie. De ble spurt om å overnatte der, men de skal ha sagt at de ville gå videre. De skal også ha takket nei til overnatting hos en lokal mann.

Tre mistenkte er pågrepet i forbindelse med drapene på Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24).

Fjellguiden Rachid Imerhane møtte Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen nær Imlil bare dager før de la ut på turen mot toppen av Toubkal i Atlasfjellene.

– De var blide, pratsomme og omgjengelige og snakket masse med de andre som var der. Jeg rådet dem til ikke å sette opp telt alene, sier han til NTB, som torsdag brukte ham som guide til åstedet på ruten mot Nord-Afrikas høyeste fjell.

Terrenget er svært bratt, steinete og karrig. Torsdag var det rundt null grader i området og snø på fjelltoppene.

Sett av lokalbefolkningen



Kjentmann Omar Tansine, som også er på åstedet når NTB ankommer, forteller at de to kvinnene kom til stedet en gang mellom 19.30 og 20 søndag kveld. Torsdag var det ingen spor etter det som skjedde der.

Det står en enkel steinbu på stedet der kvinnene slo leir. Bua brukes som en liten kiosk, men er stengt. Ueland og Jespersen slo opp teltet sitt utenfor bua siden det da hadde blitt for mørkt å fortsette ned det bratte terrenget til Imlil, en halv times gange unna. Teltet der de antatte gjerningsmennene oppholdt seg, lå etter det NTB anslår om lag 200–300 meter nærmere fjellandsbyen.

Det var et fransk par som først oppdaget de to døde kvinnene mandag og fikk varslet politiet. Åstedet ligger rett ved en av de mest bruke stiene i området, og flere turister og lokale guider passerte de døde før politiet kom opp og sperret av området.

Omar Tansine var en av dem som så de drepte kvinnene, og han forteller at verken han eller andre fra lokalbefolkningen våget å røre noe eller gjøre noe før politiet kom.

Ifølge den lokale fjellguiden ble den ene kvinnen funnet tett inntil veggen på steinbua, mens den andre ble funnet inne i teltet. Øyenvitner har fortalt til VG at begge ble funnet i teltet. Marokkansk politi har ikke bekreftet opplysningene.

– Jeg blir helt syk av å høre om det

Dobbeltdrapet i Atlasfjellene har gått sterkt inn på lokalbefolkningen i området. På en kafé i Imlil sitter Mohammed Imzilen. Han kommer fra området og eier overnattingssteder som brukes av turister i fjellområdet rundt fjellandsbyen, som har rundt 10.000 innbyggere.

Imzilen er sterkt berørt av hendelsen og bryter ut i gråt under samtalen med NTBs journalist. Han ber NTB viderebringe hans dyptfølte kondolanse til hele det norske folk og sier at saken har gått veldig inn på folk i området.

Om drapene sier han:

– Jeg blir helt syk av å høre om det. Det var grusomt.

På vei ned fra fjellet blir NTBs reporter omringet av flere titall menn fra Imlil som med alvorlig mine og sorgtunge stemmer fortvilet beklager det som har skjedd og kondolerer. De overbringer også en blomst til NTBs utsendte som en symbolsk handling til Norge og Danmark.

– Slikt som dette skal ikke skje i Marokko. Dette er et trygt land, dette har ingenting med oss å gjøre. Dette har ingenting med islam eller religion å gjøre. Dette er bare en meningsløs, grusom forbrytelse, sier Imzilen.

Mohammed Imzilen kommer fra området rundt Imlil og eier overnattingssteder som brukes av turister i fjellområdet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Solberg om dobbeltdrapet: – Brutalt og meningsløst



Statsminister Erna Solberg (H) Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer med avsky og fordømmelse på dobbeltdrapet i Marokko. Hun karakteriserer det som et brutalt og meningsløst angrep.

Statsministeren kommenterte torsdag morgen drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) etter at det ble kjent at handlingen etterforskes som en terrorsak. Det er første gang Erna Solberg uttaler seg til mediene om dobbeltdrapet i Atlas-fjellene.

– Dette er et brutalt og meningsløst angrep på uskyldige som vi møter med avsky og fordømmelse, sier Solberg.

Les også: Norges ambassadør: – En trist og tragisk sak

– Vi har tillit til marokkanske myndigheter

Hun vektlegger at saken nå blir etterforsket som en mulig terrorhandling. En mann er pågrepet, mens ytterligere tre menn er etterlyst av politiet. Det er marokkanske myndigheter som kobler gjerningsmennene til en ekstremistisk gruppe.

Det var de to studentene Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) som ble funnet drept i Atlasfjellene i Marokko mandag. Foto: Privat, Facebook

– Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen mistet livet så altfor tidlig på en brutal måte. Våre tanker og vår medfølelse går til deres familier og venner i sorg, sier statsministeren.

Hun understreker at de skyldige må bli stilt til ansvar. Utenriksdepartementet og norsk politi er i nær kontakt med relevante myndigheter i Marokko og i Danmark.

– Vi har tillit til at marokkanske myndigheter gjør sitt ytterste for å pågripe de ansvarlige for drapet for å stille dem til ansvar. Fra norsk side kommer vi til å bistå marokkanske myndigheter, sier statsministeren.