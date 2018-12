Buddhistmunk dømt for voldtekter i Frankrike

En bhutansk buddhistmunk bosatt i Frankrike er dømt til tolv års fengsel for en rekke voldtekter og overgrep på 1990- og 2000-tallet.

Den 56 år gamle munken ble dømt etter å ha blitt anklaget for en rekke voldtekter og overgrep mot barn i et buddhistisk tempelkompleks. Det var fire kvinner som bodde i komplekset, som beskyldte ham for overgrep mot dem eller barna deres.

Ett av ofrene var bare ni år gammel da hun ble utsatt for seksuelle overgrep, kom det fram i retten. Ett annet offer ble utsatt for voldtekter over flere år fra elleveårsalderen.

Helt siden han ble pågrepet i 2012 har munken nektet for å ha gjort det han beskyldes for. Han satt i varetekt i to år før han slapp fri mot kausjon. Han bor fortsatt i området sammen med sin kone, men er utstøtt fra tempelsamfunnet.

En annen munk fra Bhutan, som var tiltalt for overgrep mot et barn under 15 år, ble frikjent i saken.

