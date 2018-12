Fransk par fant de drepte i Marokko: – Det var forferdelig

Et fransk kjærestepar sier til VG at det var de som fant norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen drept i Marokko mandag morgen.

– Kjæresten min og jeg er på ferie og skulle på en liten fjelltur. Vi startet klokken 9.15. Etter rundt én times gåtur fra Imlil, kom vi opp på et platå. Vi så et telt og at det var åpent. Og vi så de to jentene, sier den franske kvinnen til avisa.

De ønsker ikke å stå fram med navn.

En kilde tett på etterforskningen bekrefter overfor VG at det var de to som fant kvinnene.

Lokale medier har tidligere meldt at kvinnene ble funnet i teltet. Det avkrefter den franske kvinnen.

– Begge to lå utenfor teltet. Teltet var åpent, sier den franske kvinnen til avisa.

En mann er pågrepet og tre andre er mistenkt for dobbeltdrapet. De mistenkte mennene skal ha campet rett ved stedet der kvinnene ble funnet drept inne i teltet sitt.

Marokkanske myndigheter gikk onsdag ut med bilder av de tre etterlyste mennene. Statlig marokkansk fjernsyn melder samtidig at myndighetene nå etterforsker drapene som en terrorhandling. Påtalemyndigheten i landet sier den ene pågrepne har forbindelser til en terrorgruppe, ifølge nyhetsbyrået AP.

(©NTB)