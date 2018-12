Amfibiedyr oppkalt etter Donald Trump

En såkalt ormepadde fra Panama er så langt det tredje dyret som er oppkalt etter president Donald Trump.

Navngivingen sørget Envirobuild for. Bedriften har som mål å tilby miljøvennlige byggmaterialer. De betalte 25.000 dollar (ca. 217.000 kroner) for navnerettighetene auksjonen utlyst av miljøvernorganisasjonen Rainforest Trust.

Dyret vil herved hete Dermophis donaldtrumpi. Dyret er en ormepadde, som er både blindt og uten lemmer. Det er generelt lite kunnskap om disse dyrene og evolusjonen deres.

Dermophis donaldtrumpi ble oppdaget i regnskogene i Panama. Ormepadder pleier å ha skarpe tenner, og spiser hovedsakelig mark, insekter, små virvelløse dyr eller hverandre.

– Etter at vi oppdaget likhetene mellom den fantastiske, tidligere ukjente skapningen og lederen av den frie verden, kunne vi ikke dy oss fra å kjøpe rettighetene til navnet, sier grunnlegger av Envirobuild, Aidan Bell, til CNN.

Sammenlignes med Donald Trump

Som den del av PR-stuntet, knytter Rainforest Trust flere av egenskapene dyret har til politikken til USAs president;

Det at dyret er blindt, sammenligner de med Donald Trumps påstander om at klimaendringer er en kinesisk bløff. I tillegg har han ansatt flere tidligere lobbyister til USAs miljøverndirektorat (EPA), etter å ha lovet å «tømme sumpen» og kutte tette forbindelser mellom næringslivet og politikere i Washington.

Dyret gror et ekstra skinnlag som avkommet spiser som en del av føden. «For å sikre at hans barn klarer seg i livet, gir han dem høye posisjoner i Det hvite hus», skriver Envirobuild.

– Vi er ikke en særlig politisk organisasjon, men vi føler sterkt for at alle bør gjøre det de kan for å forlate denne verden i en bedre forfatning enn de fant den i, sier grunnlegger Aidan Bell i en pressemelding.

Flere donaldtrumpi

Det er ikke det første dyret oppkalt etter Donald Trump. For ett år siden oppkalte en biolog en møll etter Donald Trump. Neopalpa donaldtrumpi har skall på hodet som biologen mente lignet på håret til Trump. Møllen finnes i nordlige Mexico, som Donald Trump har innført streng grensekontroll mot.

Før det, i 2016, ble et sjøpiggsvin som døde ut for hele 110 millioner år siden oppkalt etter Donald Trump, mens Trump enda var en av kandidatene i presidentvalgkampen. 110 millioner år siden var under dinosaurenes storhetstid da for eksempel Gigantosaurus herjet.

Tetragramma donaldtrumpi ble oppkalt av fossiljegeren Willham Thompson som ville sikre at Donald Trumps navn aldri blir glemt.