Dobbeltdrapet i Marokko etterforskes som terror

En mann er pågrepet og tre andre mistenkt for å ha drept Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24). Drapene etterforskes som en terrorhandling.

Norske Ueland og danske Jespersen ble funnet drept i Atlas-fjellene i Marokko mandag morgen. Tirsdag formiddag sa en myndighetskilde til VG at mannen som først ble pågrepet, pekte ut tre andre marokkanske menn i avhør.

– Alle er identifisert, og politiet leter etter dem. Innen 24 timer vil de trolig være arrestert, sa kilden.

To menn ble kort tid etter pågrepet. Disse to ble imidlertid løslatt etter avhør, fikk VG opplyst onsdag kveld.

Statlig marokkansk fjernsyn melder samtidig at myndighetene nå behandler drapene som en terrorhandling. Påtalemyndigheten i landet sier den ene pågrepne har forbindelser til en terrorgruppe, ifølge nyhetsbyrået AP.

Lokale medier rapporterer at de mistenkte angivelig har bånd til den ytterliggående islamistgruppa IS, men det er ikke bekreftet.

Kontakt med marokkanske myndigheter

Et videoopptak som angivelig er knyttet til drapene, er lagt ut på internett. At opptaket reelt sett er lagt ut av gjerningsmennene, er ikke bekreftet.

Kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet opplyste til NTB sent onsdag kveld at departementet har nær kontakt med marokkanske og danske myndigheter. Men UD kan ikke kommentere hvilke opplysninger de får fra andre lands myndigheter.

– Dette er en alvorlig sak som vi behandler med dypt alvor, og vi samarbeider tett med norsk politi og danske og marokkanske myndigheter, sier Haavardsdatter Lunde.

Øyenvitner

Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra Ikast i Vest-Jylland i Danmark ble funnet drept nær landsbyen Imlil.

Ifølge flere medier skal de mistenkte ha campet like ved stedet der de to kvinnene hadde slått leir i det populære turområdet ved Nord-Afrikas høyeste fjell, Toubkal. Ifølge øyenvitner forlot de mistenkte mennene området i 3-tiden natten før kvinnene ble funnet.

– De mistenkte campet i området der drapet skjedde. Vitner så gruppen om natten mens de var på vei til leirplassen, sier en kilde til den marokkanske avisen Morrocco World News (MWN).

Drapene har utløst sterke reaksjoner i Marokko, der slike angrep på turister er svært uvanlige, skriver AP.

Funnet av turister

Det var turister i området som fant de to drepte kvinnene. En kilde forteller til MWN at en lokal guide møtte gråtende turister som fortalte hva de hadde sett. Guiden kontaktet deretter lokalt politi.

Ingen av de drepte kvinnenes eiendeler er borte.

Via Interpol jobbet Kripos mandag og tirsdag opp mot marokkansk politi for å få klarhet i spørsmål rundt hendelsesforløpet og om det er behov for bistand fra norsk politi.

En norsk politimann tilknyttet den norske ambassaden er allerede på plass i Marrakech og fungerer som et bindeledd mellom norsk og marokkansk politi. Den norske ambassadøren er også på plass i byen.

Studerte friluftsliv

Begge de drepte var studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i Bø i Telemark der medstudenter og faglærere samlet seg tirsdag. Utenfor universitetet ble det flagget på halv stang. De to studentene gikk andre året av et bachelorprogram i friluftsliv som universitetet tilbyr i Bø.

Maren Uelands mor, Irene Ueland, forteller at de leste om drapene mandag kveld og fryktet at det var Maren og hennes danske studievenninne det dreide seg om.

– Jeg ringte politiets nødnummer. Politiet visste ingenting, men skulle sjekke. Litt senere ringte de meg, mens jeg var på tur i bilen fra Varhaug og hjem til Bryne. De bad meg finne en plass å stoppe. Da skjønte jeg at det stemte, det vi fryktet aller mest, sier Irene Ueland til Stavanger Aftenblad.

