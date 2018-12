Søreide advarte USA om risikoen ved å trekke styrker ut av Syria

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier hun har gitt USA beskjed om risikoen ved å trekke styrker ut av Syria.

Det hvite hus opplyste onsdag at USA har startet tilbaketrekkingen av sine styrker fra landet. Årsaken til beslutningen om å avslutte bakkeoperasjonen mot IS er at ekstremistgruppa vurderes som nedkjempet i Syria.

– Vi har pekt på det vi mener er risikomomentene ved dette, og vi skal ha et koalisjonsmøte – et anti ISIL-møte her i Washington i begynnelsen av februar. Jeg antar at vi da vet mer om hvordan amerikanerne ser for seg dette framover, sier Søreide til NRK.

Bakgrunn: USA henter soldater hjem fra Syria

Hun møtte sin amerikanske kollega Mike Pompeo onsdag, og sier det fortsatt ikke er klart hvordan tilbaketrekkingen skal skje.

– Nøyaktig hvordan dette kommer til å skje, er blant de tingene Pompeo sa at de nå jobber med. Blant annet ønsker USA å fortsatt ha et nærvær som dreier seg om antiterrorstyrker, og mye av diskusjonen vil blant annet bli hvor store de skal være, hvor mange og eventuelt hvor lenge de skal være til stede. Det vil også være avgjørende for den innsatsen USA fortsatt kan gjøre på bakken, sier Søreide.

– Det var også en tydelig beskjed fra Pompeo at de verken forlater Syria eller kampen mot ISIL, men at de ønsker å gå over i en ny fase, sier Søreide.

Utenriksministeren understreker at det fortsatt er en risiko for at IS igjen vil kunne styrke seg i tiden framover.

– Selv om mye av den territorielle kampen mot ISIL er vunnet, så er det fortsatt mange lommer med ISIL-krigere og betydelig motstand. Risikoen for at de kan få et sterkere fotfeste igjen, er absolutt til stede.

ISIL er en annen betegnelse på IS.