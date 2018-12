AP: Tusenvis av barnesoldater hos opprørerne i Jemen

Tusenvis av barn skal ha blitt rekruttert av Houthi-opprørerne for å kjempe i borgerkrigen i Jemen, ifølge nyhetsbyrået AP.

En høytstående militær Houthi-kilde forteller at opprørerne har rekruttert 18.000 barn helt ned i tiårsalderen siden krigen startet.

FN har tidligere verifisert at 2.721 barn er rekruttert som soldater i Jemen, de fleste av dem av Houthi-opprørerne, men erkjenner at dette tallet trolig er alt for lavt.

AP har intervjuet 18 tidligere barnesoldater i Jemen. De har fortalt om hvordan de ble rekruttert på skoler, i hjemmene sine og til og med på fotballbanen. Barna gikk gjennom indoktrinering og militær trening før de ble sendt til fronten, hvor de ofte så andre barn bli drept i kamp.

Yahia Sarie, en talsmann for houtienes militære styrker avviser at barn under 18 år er rekruttert som soldater.

Over 10.000 mennesker er ifølge FN drept siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i jemen våren 2015, i spissen for en USA-støttet regional koalisjon.

Over 50.000 mennesker er såret, og sivile utgjør flertallet av ofrene. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

14 millioner mennesker, nærmere halvparten av Jemens befolkning, står nå ifølge FN på randen av en sultkatastrofe i Jemen.