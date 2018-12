EU struper kullsubsidiene

EU strammer kraftig inn på reglene for statlige subsidier til kullkraftverk.

EUs medlemsland betaler hvert eneste år milliarder av euro til kullkraftverk for at de skal stå i beredskap til å kunne produsere ekstra kraft på kort varsel hvis det trengs.

Men nå skal subsidiene fases ut. Det er klart etter at EU-parlamentet, EUs ministerråd og EU-kommisjonen natt til onsdag kom til enighet om et kompromiss i saken etter to år med forhandlinger.

De nye reglene skal tre i kraft i 2025.

EU vil fra da av forby subsidier til kraftverk som slipper ut mer enn 550 gram CO2 per kilowattime energi som produseres. Det betyr i praksis at kullkraftverk ikke lenger kan motta statsstøtte for å stå i beredskap.

EU har likevel lagt inn et smutthull ved å åpne for unntak for kullkraftverk som inngår nye kontrakter innen utgangen av 2019.

Et viktig framskritt, selv om EU burde gått enda hardere til verks, mener Wendel Trio, Europa-direktør i klimaorganisasjonen CAN.

– Løkken strammes, og det er tydelig at kull er på vei ut. Nå øker presset på EUs medlemsland for å akselerere overgangen til grønn energi, sier han.