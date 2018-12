Nigerias tidligere forsvarssjef Alex Sabundu Badeh er skutt og drept i utkanten av hovedstaden Abuja.

61 år gamle Badeh var på vei tilbake til Abuja etter et besøk på farmen sin, da han ble stanset på hovedveien og drept av væpnede menn, opplyser en talsmann for det nigerianske forsvaret.

Badeh var forsvarssjef under tidligere president Goodluck Jonathan fram til 2015. Han var nå under etterforskning, mistenkt for korrupsjon.