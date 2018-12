Kaotiske Kongo tar farvel med Kabila

Afrikas nest største land Kongo er rikt på edle metaller, mineraler, voldelig konflikt, dødelige epidemier, kupp og korrupsjon. Nå skal de velge ny president.

47 år gamle Joseph Kabila har styrt Kongo siden faren, kuppmakeren Laurent-Désiré Kabila, ble drept av en livvakt i 2001.

Sønnen vant de blodige presidentvalgene i Kongo i 2006 og 2011, og skulle egentlig ha flyttet ut av presidentpalasset i 2016.

Valget er utsatt flere ganger, noe som hver gang har resultert i blodige opptøyer, men søndag går landets 40 millioner stemmeberettigede endelig til urnene.

Svartelistet av EU

Utallige opprørs- og militsgrupper, elendig infrastruktur og gjennomkorrupte tjenestemenn gjør at mye kan gå galt, og mange kongolesere er også overbevist om at Kabilas håndplukkede kandidat, Emmanuel Ramazani Shadary, uansett vil gå seirende ut.

– Dette er bortkastet tid. Vi vet alle hvem som vinner, mener Musa, en drosjesjåfør DPA har snakket med i byen Goma i Øst-Kongo.

Shadary er en nær medarbeider av Kabila og har som innenriksminister vært sentral i å slå ned flere opprør mot presidenten. Det har ført til at EU har svartelistet ham for brudd på menneskerettighetene. Dersom han går seirende ut, tyder mye på at Kabila vil styre videre i kulissene.

Splittet opposisjon

20 andre kandidater stiller også til valg, men opposisjonen er splittet og de to fremste utfordrerne, Felix Tshisekedi og Martin Fayulu, tror ikke valget blir fritt og rettferdig.

– Kongo har aldri opplevd frie valg, sier 62 år gamle Fayulu, som er utdannet i Frankrike og USA, har jobbet for den amerikanske oljegiganten Exxon Mobile og tilhører et relativt lite og ukjent parti.

– Han har gjort alt for å hindre oss i å drive valgkamp, sier Tshisekedi til DPA. Han er sønn av Kongos mangeårige opposisjonsleder Etienne Tshisekedi, som døde i februar, og stiller til valg for landets eldste opposisjonsparti, Unionen for demokrati og sosial framgang (UDPS).

Opp i flammer

Begge er overbevist om at det kommer til å bli omfattende valgfusk i regjeringspartiets favør, og de mener at nyinnkjøpte valgautomater fra Sør-Korea kan misbrukes til dette.

Nærmere 8.000 av de drøyt 10.000 automatene gikk imidlertid tapt i brann i en lagerbygning i Kinshasa i forrige uke, noe som førte til frykt for nok en utsettelse av valget. Mye tyder på at brannen var påsatt.

I den østlige Beni-provinsen ble et lagerhus med valgmateriell forsøkt stormet av en lokal opprørsgruppe, men sikkerhetsstyrker greide å avverge at det ble ødelagt.

Andre steder i landet er minst seks mennesker drept i angrep og sammenstøt mellom tilhengere av ulike politiske partier.

Stor rikdom

Valguroen kommer på toppen av all annen uro i Kongo, der en rekke opprørere og militsgrupper kjemper om territorier, makt og ikke minst naturressurser.

Kongo har store forekomster av kobber, gull og diamanter, og av sjeldne mineraler som coltan. Metallene plyndres og utvinnes under sterkt kritikkverdige forhold, ofte av barn, og er en helt sentral ingrediens i batteriene til moderne mobiltelefoner og elbiler.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege rettet søkelyset på dette i sin tale da han mottok Nobels fredspris i Oslo tidligere i måneden. Han oppfordret alle til å tenke over hvilke menneskelige lidelser som ligger bak slike produkter.

Fattigdom

Kongos over 80 millioner innbyggere har sett lite til inntektene fra naturressurser, og 77 prosent av befolkningen lever ifølge Verdensbanken under fattigdomsgrensa.

Landet ligger på 176. plass av 188 på FNs levekårsindeks og er også å finne på 161. plass av de 180 landene som er med på Transparency Internationals korrupsjonsliste.

Kongo opplever jevnlig koleraepidemier, som i fjor krevde rundt 1.200 liv, og det østlige Kongo står nå midt oppe i den nest verste ebola-epidemien i historien. Millioner av mennesker i Kasai-regionen trues samtidig av sult, og myndighetene er ikke i stand til å håndtere noen av krisene. Få tror valget vil endre på det.

(©NTB)