Trump holder våpenløfte og innfører forbud mot bump stocks

Fra slutten av mars blir såkalte bump stocks forbudt i USA, etter ordre fra president Donald Trump, som sier de gjør lovlige våpen til ulovlige maskiner.

Trump-administrasjonen er nå et skritt nærmere å holde løftet sitt fra mars i år, da fungerende justisminister Matthew Whitaker tirsdag signerte en lov som trer i kraft 90 dager etter at den er formelt offentliggjort, noe som skjer fredag. Loven forbyr bump stocks, som kom i søkelyset i USA etter at de muliggjorde omfanget av massakren i Las Vegas i oktober 2017. En mann skjøt og drepte 58 mennesker fra hotellrommet sitt og såret flere hundre mennesker i tidenes dødeligste masseskyting i USAs historie.

Han hadde halvautomatiske våpen, men fordi han brukte 14 bump stocks, fungerte våpnene som om de var helautomatiske og han skjøt sammenhengende i ti minutter. Når en slik modifisert kolbe tilpasses et halvautomatisk våpen, muliggjør det avfyring av skudd med samme intensitet som med et helautomatisk våpen.

Da president Trump i mars sa han ville ha et forbud mot slike enheter, sa han at de omgjør lovlige våpen til ulovlige maskiner. Det kom inn mer enn 35.000 svar i den påfølgende høringen.

Folk som allerede eier bump stocks vil måtte levere dem inn eller ødelegger dem. Våpenlobbyen i USA reagerte umiddelbart på meldingen om den nye loven og sier de vil gå til søksmål mot justisdepartementet. Begrunnelsen er at den nye loven strider mot grunnloven.

(©NTB)