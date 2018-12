Militæret og politiet i Zimbabwe får skylden for drap etter valget

En granskning viser at Zimbabwes militære og politi er ansvarlige for at seks personer ble drept i protestene etter valget i sommer, sier presidenten i landet.

President Emmerson Mnangagwa sa tirsdag at kommisjonen som har gransket volden etter valget, har kommet fram til at militæret og politiet er ansvarlige for å ha drept seks personer og såret ytterligere 35. – Bruken av ammunisjon fra militærets og politiets side var ubegrunnet og uforholdsmessig, sa Mnangagwa. Skytingen fant sted 1. august, da soldater åpnet ild mot tilhengere av opposisjonskandidaten Nelson Chamisa, som beskyldte myndighetene for valgfusk. Zimbabwe hadde da holdt sitt første valg på nesten 40 år uten tidligere president Robert Mugabe på stemmeseddelen. Folk reagerte kraftig på forsinkede resultater og mistenkte juks. Demonstrasjoner ble besvart med skremmende brutalitet, og det ble meldt at soldater gjennomsøkte deler av hovedstaden Harare på jakt etter tilhengere av opposisjonen. Skytingen mot demonstranter utløste en bølge av protester, ikke minst fra utlandet. Mnangagwa beskyldte først opposisjonen for å stå bak, men lovet deretter en uavhengig etterforskning av drapene. Den uavhengig kommisjonen anbefaler nå at soldater og polititjenestemenn som har handlet utenfor sitt mandat, skal etterforskes og straffes. Talsmann for opposisjonen Jacob Mafume sier det fremdeles er ubesvarte spørsmål i saken. – Kommisjonen har ikke svart på nøyaktig hvem som ga ordren til soldatene om å skyte folk, bemerker han. (©NTB)