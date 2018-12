Bortførte polske sjøfolk frigitt i Nigeria

Et mannskap på 11, inkludert åtte polakker, er satt fri etter å ha bli bortført av pirater i Nigeria i oktober, melder polske myndigheter.

Polens utenriksdepartement opplyser i en pressemelding tirsdag at mannskapet på Pomerania Sky nå befinner seg på et trygt sted der de venter på å få reise hjem til sine familier etter to måneder i fangenskap.

Den polske utenriksministeren Jacek Czaputowicz har ikke sagt noe om omstendighetene rundt frigivelsen av sjøfolkene.

I tillegg til de åtte polakkene var det to personer fra Filippinene og én fra Ukraina om bord da fartøyet, som seilte under liberisk flagg og er eid av et tysk selskap, ble angrepet knapt 100 kilometer fra kysten av Nigeria. Båten var på vei til Angola.

Ifølge departementet er det femte gang polske statsborgere er bortført fra fartøy i dette området i løpet av de sist fem årene.

