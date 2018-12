Dansk UD advarer mot å gå tur uten guide i Marokkos fjellområder

Dansk UD har oppdatert sitt reiseråd for Marokko etter at en norsk og en dansk kvinne ble funnet drept nær en landsby i Atlasfjellene mandag.

I det nye reiserådet advares danske turister mot turgåing på egen hånd i fjellområdene i landet.

– Du bør kun benytte anerkjente turselskaper og guider med lokalkjennskap og vurdere muligheten for å gå i en større gruppe, heter det i den oppdaterte veiledningen.

– Når du reiser til Marokko bør du til enhver tid være oppmerksom på din personlige sikkerhet på grunn av risikoen for kriminalitet og terror, heter det videre.

Dansk mor advarte datteren mot å dra: Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) brutalt drept i Marokko

Utenriksdepartementet advarer om risiko for tyverier og ran, særlig i store byer og på steder med mange turister.

– Og så bør man ikke oppholde seg på øde steder, særlig ikke når det er mørkt, skriver dansk UD.

Det var de to studentene Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) som ble funnet drept i Atlasfjellene i Marokko mandag. Foto: Privat, Facebook

Det norske Utenriksdepartementet har foreløpig ikke endret sine reiseråd til nordmenn som planlegger å reise til Marokko. På sine nettsider beskrives Marokko som et land der de fleste reiser er problemfrie, men at «forholdsregler må tas». Det vises til at terrorberedskapen er generelt høy grunnet uroligheter i øvrige deler av regionen og at beredskapen ble høynet ytterligere etter terrorangrepet i Tunis i 2015.

– Vi har ikke noen reiseråd i forbindelse med turer til Marokko. Vi vurderer situasjonen i landet som relativt stabil, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD til TV 2.