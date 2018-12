Japan skaffer hangarskip for første gang siden andre verdenskrig

Japan mobiliserer etter at Kina har fått to hangarskip.

Japan planlegger det som i praksis blir landets første hangarskip siden andre verdenskrig, og vil også kjøpe 42 amerikanske kampfly av typen F-35.

Myndighetenes vurdering er at trusselen fra Kina vokser, skriver Washington Post.

Planene om å ombygge helikopter-destroyerne i Izumo-klassen til hangarskip slik at fly kan lande, innebærer en større reform av Japans forsvarsstrategi som legges frem for regjeringen til godkjenning denne uken.

I tillegg til hangarskipet skal også Japan kjøpe 42 F-35B-fly fra USA, i tillegg til å utvide flåten av F-35A med 63 nye fly til 105 kampfly over en tiårsperiode, skriver CNN.

Hadde verdens største flåte

Tross Japans pasifistiske grunnlov mener regjeringen til statsminister Shinzo Abe det er på tide å styrke forsvaret.

Under andre verdenskrig hadde Japan verdens største flåte hangarskip.

Kina har kjøpt og pusset opp et sovjetiske hangarskip av typen STOBAR, og har siden bygget en modifisert utgave av samme skip.

Tidligere forsvarsminister Itsunori Onodera understreker at planen i første rekke innebærer å styrke dekket til Izumo, som allerede kan frakte helikopter, slik at det vil tåle varmen og tyngden fra F-35B når de letter og lander.

– Det vil kreve betydelige endringer å bygge om skipet til et hangarskip, det er ikke vår plan, sier han ifølge Washington Post.

– Fordi skipene ikke vil ha fly om bord hele tiden vil de fortsatt ha defensivt hovedfokus og ikke bryte med grunnloven, sier forsvarsminister Takeshi Iwaya ifølge Japan Times.

Det amerikanske hangarskipet USS Ronald Reagan og den japanske helikopter-destroyeren JS Hyuaga i formasjon med 16 andre skip fra amerikansk og japansk marine under en øvelse i november. NTB Scanpix/Reuters.

Omstridt farvann

I de nye retningslinjene heter det at Kinas militære aktivitet i Øst-Kinahavet og omkringliggende farvann er en stor kilde til bekymring.

De nye Izumo-skipene omtaltes som «flerfunksjons eskorteskip». Ombyggingen tar sikte på å styrke forsvaret av Japans 6852 øyer, som strekker seg over et område på 3200 km. Skipene på 27.000 tonn er betydelig mindre enn den amerikanske marinens hangarskip, som er opp mot 100.000 tonn.

Dette har likevel ikke hindret Kina i å kritisere planene. «Kan drive landet til å gjenta sin militaristiske historie», sier eksperter ifølge den nasjonalistiske kinesiske avisen Global Times. Avisen mener ombyggingen skifter Izumo-skipene fra forsvar til en offensiv ressurs.

– Anskaffelsene kompliserer markeringer av kinesisk makt i havområdene omkring de japanske Ryukyu-øyene, sier sikkerhetsanalytiker Corey Wallace ved Freie-universitetet i Berlin.

Japanske F-35 under øvelse i Saitama-prefekturet, oktober. Japan vurderer å kjøpe opptil 100 F-35 det neste tiåret. NTB Scanpix/AFP.

Aegis-rakettforsvar

Test av Aegis-missil på en amerikansk rakettskytebane i Hawaii. 10. desember 2018. Japan skal kjøpe slike ballistiske avskjæringsmissil av USA. NTB Scanpix/AP. Foto: Mark Wright / AP

Under fjorårets spenning med Nord-Korea besluttet Abes regjering også å kjøpe inn to rakettforsvarssystem av typen Aegis Ashore fra USA. Også denne anskaffelsen var kontroversiell i Japan.

«De eneste virkelige hindringene for at Japan skal bygge seg en flåte hangarskip er politiske, men politiske hindringer er fortsatt hindringer. Ombyggingen av Izumo til å kunne ta imot moderne stealth angreps-fly tyder på at Japans sittende regjering er villig til å ta sjanser. Landet vil en dag utvilsomt bygge en arvtaker til Izumo. Det er kun et spørsmål om når, og hvordan disse skipene vil se ut» , skriver forfatter av boka Battleship Book, Robert Farley, på det amerikanske nettstedet National Interest.

Den japanske regjeringen vil også styrke sitt cyberforsvar, investere i kunstig intelligens og undervannsdroner.

