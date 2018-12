For tre uker siden ble en alfahann funnet død i Värmland. Nå viser etterforskning at ulven høyst sannsynlig er sparket i hjel av en elg.

En GPS-merket alfahann i Juvbergsreviret, et grenserevir mellom Norge og Sverige, ble funnet død i slutten av november.

Ulven ble høyst sannsynlig sparket i hjel av en elg.

Alfahannen har vært en del av det norsk-svenske forskningsprosjektet Grensevilt, der åtte ulver er utstyrt med GPS-sendere av forskerne.

Svært uvanlig

Håkan Sand, forsker i Grenseviltprosjektet, sier at det er svært uvanlig at ulv blir drept av elg.

– Det hender sikkert. Men vi har ikke sett noe slikt tidligere blant ulv som er blitt merket, sier forskeren til nettavisen SvenskJakt.

Juvbergsreviret ligger i Hedmark fylke, øst for Elverum og sør for Trysil. Det strekker seg også et stykke inn i det svenske nabofylket Värmland, og det var altså der den døde alfahannen ble funnet.

Les også: Mer ulv rundt Oslo

Svensk TV-serie

I den svenske TV-serien «I rovdjurens spår» fikk seerne følge med når ulv i Juvbergsreviret skulle bli utstyrt med GPS-sendere.

Det kan ha bidratt til ekstra oppmerksomhet om nettopp dette ulvedødsfallet i Sverige.

Den svenske Rovdjursföreningen mente at ulven sannsynligvis var offer for tjuvjakt.

Les også: Frp svært skuffet over egen regjerings ulvevedtak

Sendte dødssignal

Da GPS-senderen ga fra seg et såkalt mortalitetssignal begynte letingen etter alfahannen i Juvbergsreviret. Dette signalet viser at ulven ikke lenger rører på seg og at den trolig er død.

Ekspertene fant ingen synlige skader på det døde dyret. Men obduksjonen og røntgenbildene gjør at Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala konkluderer med at dyret døde på grunn av ytre vold rettet mot bryst og hode.

Den «skyldige» er derfor etter all sannsynlighet en elg som har sparket i hjel Juvbergflokkens alfahanne, sier en pressetalsmann for politiet i Bergslagen i Sverige til nettstedet Jakt och Jägare

Kilder:

SvenskJakt (svensk nettsted), Jakt & Jägare (svensk nettsted) og Rovdata

Saken er først publisert på Forskning.no