Comey: Trump lyver og undergraver rettssystemet

Den tidligere FBI-sjefen James Comey ga president Donald Trump og republikanere huden full etter at han stilte til ny høring i Kongressen mandag.

Ordkrigen mellom de sidene når nye høyder når James Comey nå forklarer seg om russlandgranskingen, som han sier i utgangspunktet var rettet mot fire amerikanere, og at president Donald Trump ikke var en av dem.

Daværende FBI-sjef Comey ble avsatt av Trump i mai 2017, kort tid etter at han for første gang bekreftet at FBI etterforsket Russland for innblanding i valget og de påståtte forbindelsene mellom russerne og Trumps medarbeidere.

– FBIs rykte har fått et slag for baugen fordi USAs president og hans medhjelpere konstant lyver om det. Stilt overfor de løgnene er det mange skikkelige folk som tror på det tullpratet, sa Comey til pressen utenfor lokalene i Senatet mandag.

Republikanske politikere fikk også passet påskrevet.

– Folk som vet bedre, inkludert republikanske medlemmer av denne forsamlingen, er nødt til å ha mot nok til å reise seg og si sannheten, sa Comey.

Uttalelsene kom etter ny runde med anti-FBI-meldinger på Twitter i kjent stil fra president Trump, som i en uke har hevdet at FBI har misbrukt sitt mandat i etterforskningen av hans personlige advokat Michael Cohen og tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Cohen og Flynn har begge innrømmet å ha begått lovbrudd og har tilbudt informasjon om sin tidligere sjef. Cohen ble tidligere denne uken dømt til tre års fengsel. Flynn vil få dommen sin tirsdag.

