Zika-generasjonen i Brasil føler seg glemt

Zikavirus og skadene det kan medføre fikk stor oppmerksomhet i 2016. Epidemien startet i Brasil, og nå føler mange av dem som ble rammet at de er glemt.

Regjeringen i Brasil avblåste den nasjonale krisesituasjonen i mai i år, etter at helsedepartementet informerte Verdens helseorganisasjon om at antallet tilfeller av zika og mikrokefali – en tilstand der babyer blir født med liten hjerne – hadde gått ned i hele landet. Epidemien etterlot seg mer enn 3.000 sykdomstilfeller knyttet til zikaviruset, de fleste av dem i en av landets fattigste regioner.

Myndighetene har gitt de fattigste familiene rett til minstelønn og førsteprioritet i tilgang til kommunale boliger som støtte, hvis de har fått et barn med skader forårsaket av zika, men det er likevel mange som ikke får tilgang til hjelpen de trenger. Det skyldes mangel på informasjon og midler og i tillegg er det mye byråkrati involvert i prosessen. Et hovedproblem er at mange leger ikke kjenner til ordningene og ikke opplyser om dem til pasientene.

– Jeg føler meg helt glemt, sier Ferreira da Silva, som fikk en sønn med mikrokefali for snart 2,5 år siden.

I tillegg til at sønnen skjeler, kan han verken gå, sitte eller holde holdet oppe. Han er avhengig av seks medisiner daglig.

Kostnader til leger og medisiner har gått kraftig utover familiens økonomi.

