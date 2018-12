Turistområde i Marokko preget etter dobbeltdrap: – Hele regionen er stengt

Tre marokkanske menn ble tirsdag pågrepet av marokkansk politi, mistenkt for å ha drept norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen.

Alle de tre mennene ble pågrepet i Marrakech, som ligger rundt sju mil nord for stedet i Atlasfjellene der de to studentene ble funnet drept mandag. Ifølge marokkanske medier er alle de tre mennene hjemmehørende i Marrakech.

De to kvinnene, Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra Ikast i Vest-Jylland i Danmark, ble funnet drept nær landsbyen Imlil.

Marokkanske myndigheter opplyser at de to har kuttskader i halsen påført med en skarp gjenstand. Lokale kilder har sagt at kvinnene ble stukket med kniv av ukjente personer.

Ifølge flere medier skal de mistenkte ha campet like ved stedet der de to kvinnene hadde slått leir i det populære turområdet ved Nord-Afrikas høyeste fjell, Toubkal. Ifølge øyenvitner forlot de mistenkte mennene området i 3-tiden natten før kvinnene ble funnet.

– De mistenkte campet i området der drapet skjedde. Vitner så gruppen om natten mens de var på vei til leirplassen, sier en kilde til den marokkanske avisen Morrocco World News (MWN).

Studerte friluftsliv

Basecamp Club Alpin Français ligger ved stedet i Atlas-fjellene i Marokko der en norsk og en dansk kvinne er funnet drept. Foto: Torbjørn Brandeggen / NTB scanpix

Begge de drepte var studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i Bø i Telemark der medstudenter og faglærere samlet seg tirsdag. Utenfor universitetet ble det flagget på halv stang. De to studentene gikk andre året av et bachelorprogram i friluftsliv som universitetet tilbyr i Bø.

Maren Uelands mor, Irene Ueland, forteller at de leste om drapene mandag kveld og fryktet at det var Maren og hennes danske studievenninne det dreide seg om.

– Jeg ringte politiets nødnummer. Politiet visste ingenting, men skulle sjekke. Litt senere ringte de meg, mens jeg var på tur i bilen fra Varhaug og hjem til Bryne. De bad meg finne en plass å stoppe. Da skjønte jeg at det stemte, det vi fryktet aller mest, sier Irene Ueland til Stavanger Aftenblad.

Funnet av turister

Det var de to studentene Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) som ble funnet drept i Atlasfjellene i Marokko mandag. Foto: Privat, Facebook

Det var turister i området som fant de to drepte kvinnene. En kilde forteller til MWN at en lokal guide møtte gråtende turister som fortalte hva de hadde sett. Guiden kontaktet deretter lokalt politi.

Ifølge denne kilden kan ran nærmest utelukkes som motiv, ettersom ingen av de to drepte kvinnenes eiendeler er borte.

Via Interpol jobbet Kripos mandag og tirsdag opp mot marokkansk politi for å få klarhet i spørsmål rundt hendelsesforløpet og om det er behov for bistand fra norsk politi.

En norsk politimann tilknyttet den norske ambassaden er allerede på plass i Marrakech, og fungerer som et bindeledd mellom norsk og marokkansk politi. Den norske ambassadøren er også på plass i byen.

Utover tirsdag arbeidet kriminalteknikere i området rundt teltet som de to skandinaviske kvinnene hadde satt opp i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko. Kvinnene ble funnet døde mandag. Begge hadde kuttskader på halsen. Foto: 2m.ma / NTB scanpix

Overrasket

Louisa Vesterager Jespersens mor forteller til den danske avisen B.T. at hun ba datteren om ikke å dra på grunn av den kaotiske situasjonen i landet.

Berberlandsbyene i Atlasfjellene er et turistmål for mange backpackere. Foto: Foto: Christine Baglo , Dagsavisen

Dansk UD har oppdatert sitt reiseråd for Marokko etter drapene, og advarer nå mot fotturer på egen hånd uten guide i fjellområdene. Norsk UD har ikke endret reiseinformasjonen, og skriver at de fleste reiser i Marokko regnes som problemfrie, men UD understreker at «forholdsregler må tas».

– Alle her er veldig overrasket og ganske satt ut av det som er skjedd, sier nordmannen Thor Arne Hauer som bor i Marokko og blant annet arrangerer turer i området der kvinnene ble funnet. Hauer viser til at Marokko kommer godt ut på oversikter over farefulle reisesteder for turister.

Medstudenter og faglærere samles i sorg



– Vi har i dag fått den vonde beskjeden om at to USN-studenter ved campus Bø er drept i Marokko. Jeg skal møte deres medstudenter og faglærere i dag. De er i sorg og i første omgang konsentrerer vi oss om å ta vare på dem og etter hvert vil vi arrangere en minnestund, sier rektor Petter Aasen til NTB tirsdag formiddag.

Minnestunden for de to studentene vil bli holdt på campus Bø etter nyttår, opplyser universitet.

Rektor og dekan Arild Hovland ved det aktuelle fakultetet reiser begge til Bø tirsdag for å møte studentene og faglærerne.

De to studentene gikk andre året av et bachelorprogram i friluftsliv – «tur- og naturveiledning» – som universitetet tilbyr i Bø i Telemark.

– De var erfarne friluftslivsfolk. Jeg har fått beskjed om at de var på en privat feriereise. Reisen var godt planlagt og den gikk til et område som regnes for å være et sikkert område, sier rektor.

Universitetet opplyser på sin hjemmeside at reisen de to hadde lagt ut på var planlagt å vare en måned

Universitetet fikk meldingen om at de to var funnet drept natt til tirsdag og har satt krisestab.

– Allerede i natt og i løpet av morgentimene har fagmiljøet vært i kontakt med medstudenter. De er samlet og blir tatt vare på. Som universitet vil uttrykke stor medfølelse overfor foreldrene og familiene til de to studentene, sier rektor.