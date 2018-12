Våpenhvile skaper ro i Hodeida

Våpenhvilen som har trådt i kraft i den livsviktige havnebyen Hodeida i Jemen, ser ut til å holde.

Bare sporadisk skyting kunne høres i den krigsherjede havnebyen tirsdag. Våpenhvilen er svært viktig for Jemen, som står på randen av en sultkatastrofe. Hodeida håndterer normalt rundt 70 prosent av vareimporten, i tillegg til avgjørende nødhjelp til millioner av jemenitter.

Kampene avtok etter hvert som våpenhvilen trådte i kraft ved midnatt natt til tirsdag, opplyser jemenittiske tjenestemenn og innbyggere i Hodeida.

– Ifølge rapportene vi har mottatt fra bakken, holder våpenhvilen, sier FN-kilder til nyhetsbyrået DPA.

Beboere i Hodeida bekrefter over telefon at det er rolig i byen. Det er imidlertid vanskelig å fastslå om roen kommer som følge av våpenhvilen, eller om det kun er snakk om et opphold i kamphandlingene.

Innbyggere har fortalt at sammenstøtene ofte er voldsomme på kveldstid og om natten, før situasjonen blir roligere ved soloppgang.

Utsettelse

Våpenhvilen er første steg i en prosess som FN håper vil føre til stans i kamphandlingene i hele provinsen Hodeida, samt demilitarisering av handelskorridoren i Rødehavet, ifølge Jemen-analytikeren Peter Salisbury.

– Det er viktig å påpeke at avtalen i seg selv ikke er en del av en bredere fredsprosess. Det er en avtale med humanitære heller enn politiske mål, sier Salisbury, som jobber i International Crisis Group.

Avtalen ble inngått i FN-støttede forhandlinger i Sverige mellom Jemens internasjonalt anerkjente eksilregjering og den jemenittiske Houthi-opprørerne og skulle ha trådt i kraft lørdag.

22 millioner trenger hjelp

Kamphandlinger gjorde imidlertid at den ble utsatt. Søndag fortsatte kampene, blant annet med flyangrep fra den saudiledede koalisjonen som gikk til krig mot Houthi-opprørerne i 2015.

Hodeida har vært livsnerven for millioner av mennesker som er avhengige av nødhjelp.

Landet står på randen av en sultkatastrofe. Om lag 14 millioner er ifølge FN truet av sult, og FN-representanter har sagt at 22 av de 29 millioner innbyggerne i Jemen trenger nødhjelp.

Observatører

FNs spesialutsending Martin Griffiths har sagt at arbeidet med å overvåke våpenhvilen skal begynne snarest, for å «omsette framdriften som ble oppbygget i Sverige, til resultater på bakken».

Avtalen skal overvåkes av en komité ledet av FN-observatører, med representanter fra begge parter i konflikten. Observatørene håper å være på plass i løpet av 24 timer, opplyste en FN-kilde tirsdag formiddag.

Like før avtalen skulle tre i kraft, skal Jemens regjering ha sendt ut et dokument til sine styrker med ordre om våpenhvile i Hodeida-provinsen. Houthi-opprørerne sa de ville gjøre det samme.