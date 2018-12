Aksjer og oljepris faller

I USA falt Dow Jones-indeksen mandag 2,1 prosent, etter et tilsvarende fall før helgen. Prisen på nordsjøolje sank til under 59 dollar fatet.

Da børsen stengte, lå Dow Jones-indeksen på 23.592,78 poeng. Også den bredere indeksen S&P 500 falt 2,1 prosent, mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen sank 2,3 prosent.

S&P 500 befinner seg dermed på det laveste nivået siden oktober 2017. Alle de tre indeksene ligger lavere enn ved årsskiftet.

Oljeprisen falt over 2 prosent, og nordsjøolje ble omsatt for under 59 dollar fatet sent mandag kveld norsk tid. Amerikansk lettolje falt til 49,9 dollar fatet, og råoljeprisen ligger nå i likhet med amerikanske aksjer omtrent på nivå med oktober i fjor.

Trump-kritikk

En av årsakene til børsfallet er at den amerikanske sentralbanken ventes å heve renten et nytt hakk senere denne uka. President Donald Trump har på Twitter kommet med skarp kritikk av bankens rentehevninger.

– Det er utrolig at med en veldig sterk dollar og praktisk talt ingen inflasjon, mens verden eksploderer rundt oss, Paris brenner og Kina faller, så vurderer Fed enda et rentehopp, skrev Trump på Twitter mandag.

USAs sentralbank skal opptre uavhengig av regjeringen, og Trumps åpenlyse kritikk har derfor utløst bekymring.

– Ikke noe mysterium

I tillegg har investorer over store deler av verden lenge vært bekymret for svekket økonomisk vekst og handelskonflikten mellom USA og Kina.

– Det ligger ikke akkurat noe stort mysterium bak negativiteten i markedet, sier Patrick O'Hare fra analyseselskapet Briefing.com.

I tillegg til usikkerhet rundt handel, økonomisk vekst og pengepolitikk viser han til «politisk usikkerhet».

Hovedindeksen på Oslo Børs falt mandag 1,32 prosent, og kronekursen var mandag kveld den laveste mot euro siden begynnelsen av januar, ifølge E24.

(©NTB)