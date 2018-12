Frankrikes regjering vil hasteinnføre tiltak for å roe de gule vestene

Frankrikes regjering vil hasteinnføre skattekutt og økning i minstelønnen for å innfri krav fra protestbevegelsen de gule vestene.

Frankrikes president Emmanuel Macron kunngjorde i forrige uke at regjeringen blant annet ville heve minstelønnen med 100 euro i måneden og fjerne skatten på overtidsjobbing for å møte de gule vestenes krav. Det skjedde etter at grasrotbevegelsen flere helger på rad hadde lammet Frankrike med veiblokader og landsomfattende protester.

I et forsøk på å unngå ytterligere demonstrasjoner resten av året lover den franske regjeringen at tiltakene skal innføres raskt. Etter at de er diskutert på et regjeringsmøte onsdag, skal nasjonalforsamlingen stemme over tiltakene allerede før jul, opplyser franske tjenestemenn til nyhetsbyrået AFP mandag.

I mellomtiden forventer regjeringen at demonstrantene fjerne veiblokadene, sier innenriksminister Christophe Castaner.

– Vi kan ikke fortsette med å lamme den franske økonomien, sier han.

Macron: Protestene er resultat av 40 års misnøye

Innfører Google-skatt

Den franske regjeringen har tidligere beregnet at tiltakene vil koste mellom 78 og 97 milliarder kroner i året. Det vil kunne føre til at det franske budsjettunderskuddet øker til over EU-grensa på 3 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Statsminister Édouard Philippe erkjente i et intervju med avisen Les Echos mandag at det er lite sannsynlig at Frankrike greier å møte EU-kravet i neste års budsjett.

– Men vi er nøysomme med offentlig pengebruk. Vi tar en rekke grep som omfatter næringslivet og offentlig forbruk verdt rundt 4 milliarder euro (37 milliarder kroner). Det bør sørge for at vi holder underskuddet på 3,2 prosent av BNP i 2019, sa han.

Senere mandag opplyste finansminister Bruno Le Maire at Frankrike fra og med 1. januar vil innføre en egen skatt på større internasjonale internett- og teknologiselskaper som Google, Apple, Facebook og Amazon. Den såkalte GAFA-skatten vil ifølge Le Maire føre til at Frankrike tar inn 4,6 milliarder kroner i økte skatter i 2019, men det er foreløpig uklart om dette er i tillegg til eller en del av tiltakene Philippe snakket om.

Aktuelt: Macron skal ha droppet økt drivstoffavgift etter protester

Avlyser tur

Selv om Frankrike tar grep for å overholde EUs regelverk, gjenstår fortsatt mye arbeid før de har møtt alle kravene fra de gule vestene. Blant annet har president Macron lovet at franske ministre skal delta i en større offentlig debatt om situasjonen i landet.

For å starte arbeidet med å arrangere debatten har Macron avlyst en planlagt tur til Biarritz i Sør-Frankrike tirsdag, der han skulle diskutere G7-møtet som skal finne sted i byen neste år.

Grasrotbevegelsen de gule vestene har fem helger på rad demonstrert mot Macron og regjeringens politikk. Hundrevis har blitt skadd, og tusenvis har vært pågrepet. I storbyene har det vært ramponerte og plyndrede butikker, og næringslivet melder om tap på flerfoldige millioner som følge av at de har måttet holde stengt i førjulstiden.

Les også: Protestene avtar i Frankrike