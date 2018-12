Kvinne bosatt på Vestlandet tiltalt for IS-deltakelse

En somalisk statsborger bosatt på Vestlandet er den første kvinnen som blir terrortiltalt i Norge. Hun er tiltalt for å ha utviklet og spredd IS-propaganda.

Kvinnen ble pågrepet på flyplassen på Gardermoen i desember i fjor, ifølge NRK. Politiets sikkerhetstjeneste mener hun hadde forsøkt å slutte seg til ekstremistgruppa IS i Syria.

– Tiltalen er alvorlig. Samlet strafferamme i saken er 12 år, sier statsadvokat Marit Formo i Det nasjonale statsadvokatembete.

Påtalemyndigheten mener blant annet at kvinnen ved fire anledninger overførte penger til tre personer som var deltakere i IS eller knyttet til gruppen. I tillegg er hun tiltalt for å ha utviklet og spredd propaganda, blant annet ved å lese korrektur på en propagandatekst.

Skulle gifte seg



Til tross for at hun aldri nådde fram til Syria, er kvinnen tiltalt for å ha deltatt i IS.

– Deltakelsen skjer mens hun fortsatt er i Norge. Tiltalen går på å bidra i forbindelse med propagandavirksomhet for ISIL. Det går også på å sette personer i kontakt med ISILs fasiliteringsnettverk i Syria, sier Formo.

«Min klient erkjenner ikke straffeskyld», var det eneste kvinnens advokat Mona Danielsen ønsket å gi da ABC Nyheter var i kontakt med henne i vår.

I følge tiltalen planla hun å gifte seg med en annen IS-kriger da Aweys Shikey, som først var hennes tiltenkte ektemann, ble arrestert i Storbritannia på vei til Syria.

Overførte penger



Den 38-årige mannen fantaserte blant annet om å utføre terrorhandlinger mot både den britiske dronningen og andre.



I fjor høst startet den 31-årige kvinnen reisen, og i Wien skal hun ha fått hjelp fra to personer til å skaffe seg billetter og et pass under et annet navn. 1. november ble hun arrestert av østerriske myndigheter på vei til Istanbul.

Påtalemyndighetene mener også at hun i fjor vår overførte 847 US dollar til Shikey som i april i år ble funnet skyldig i å forberede terrorhandlinger, og i mai overførte hun minst 150 dollar til en annen IS-kriger i Sudan, heter det i tiltalen.