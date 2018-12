Russland forbereder seg på Internett-frakobling

Et nytt lovforslag vil sikre at Internett i Russland vil fungere etter en utkobling fra utlandet.

Lovforslaget er et svar på «USAs aggressive cyberstrategi» fra september, slik forslaget beskriver det. (lenke her (Russisk)) Målet er å minimere dataflyt ut og inn av landet som utveksles mellom russere.

«Funksjonene til det russiske segmentet av Internett skal opprettholdes i tilfelle frakobling fra den globale infrastrukturen», går det fram av lovforslaget, presentert til parlamentet, Dumaen, på fredag.

Blant annet går forslaget ut på å lage et eget russisk domenesystem, altså system for internettadresser. Ifølge den uavhengige russiske avisen Meduza vil russiske internettilbydere bli påbudt å innføre teknologi som vil gjøre det mulig for staten å blokkere nettsteder på egen hånd, slik at internettilbydere slipper å gjøre det selv etter pålegg fra myndighetene.

Det foreslås at i tilfelle «trussel mot integriteten, stabiliteten og sikkerhet av Internettets funksjon i Russland» skal funksjonen til Internett i landet underlegges overvåkingsorganet for massemedier, Roscomandzor.

I tillegg er det foreslått at dersom nettilgangen i Russland feiler som følge av tiltakene, kan ikke internettilbydere saksøkes.

Foreslår bøter for fornærmelser mot staten

Forslagsstillere inkluderer Andrei Klishas og Andrej Lugovoj. Klishas har også foreslått å bøtelegge dem som sprer materiale på Internett som på «en udannet måte uttrykker manglene respekt for samfunnet, staten, offisielle statlige symboler, Grunnloven og organer som håndhever statlig makt i Den russiske føderasjonen», slik han forklarte det i Dumaen. Nærmere bestemt er det en utvidelse av dagens forbud mot «simpel hooliganisme», skriver RIA Novosti.

Dette inkluderer falske nyheter som truer folkehelsa, ro og orden, samt sikkerheten.

Den tidligere KGB-agenten Lugovoj er også kjent som ettersøkt i forbindelse med drapet på Putin-kritikeren Aleksandr Litvinenko i London i 2006. Russiske myndigheter har avvist å utlevere Lugovoj for avhør.

Anklager mot Russland

Internett-forslaget kommer i kjølvannet av USAs nye cyberstrategi, der de kommer med knallharde anklager mot blant annet Russland.

«Russland, Kina, Iran og Nord Korea bruker alle cyber-verdenen til å utfordre USA og dens allierte og partnere, så hasardiøst at de aldri ville ha vurdert dette i andre arenaer. De bruker våre verktøy for å underminere vår økonomi, demokrati og stjele våre immaterielle eiendeler», står det.

USA vil «konfrontere utfordringene rundt teknologiske barrierer, som anonymisering og kryptering». Dette vil de samarbeide med private aktører om.

Målet er å finne og arrestere gjerningspersoner, nøytralisere kriminelle nettverk, også de som opererer på tvers av landegrensene, og beslaglegge formuer fra lovbrudd.

– Vil svare offensivt

Sikkerhetsrådgiver John Bolton har uttalt til USA Today at USA kommer til å «svare offensivt så vel som defensivt», men ville ikke gå nærmere inn på hvordan, da dette skal være gradert informasjon.

Wall Street Journal skrev om at Bolton var medforfatter av en hemmelig instruks som vil gi større myndighet til USAs nye militære cyberkommando.