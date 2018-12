May vil advare Parlamentet mot en ny folkeavstemning

Storbritannias statsminister Theresa May vil mandag advare Parlamentet mot å støtte en ny EU-folkeavstemning.

En ny avstemning vil ifølge May forvolde «uopprettelig skade på britisk politikk», kommer det fram i en delvis offentliggjort tale.

– La oss ikke bryte tilliten det britiske folket har til oss ved å holde en ny avstemning, er hun ventet å si til parlamentsmedlemmer, ifølge utdrag fra talen som er offentliggjort av Downing Street.

Søndag gikk May hardt ut mot tidligere statsminister Tony Blair, som ønsker en ny avstemning. Hun omtalte Blairs uttalelser som «en fornærmelse mot det embetet han en gang hadde».

Theresa May har utsatt avstemningen om utmeldingsavtalen med EU i Parlamentet til over nyåret. Fredag sa den britiske statsministeren at hun ønsker drahjelp fra EU for å få gjennomslag i Parlamentet for avtalen.

Denne uken vil May bli presentert krav fra flere ministre om veien videre. Ifølge The Times er det flere ministre som ønsker en ny avstemning.

