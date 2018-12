Beskjeden åpning for børsene i Asia

Asia-børsene åpnet beskjedent mandag, dagen før den amerikanske sentralbanken holder et møte som kan få store utslag for aksjemarkedet.

I Tokyo åpnet Nikkei-indeksen med en oppgang på 0,18 prosent, mens den bredere Topix-indeksen steg med 0,17. Hang Seng-indeksen i Hongkong gikk opp 0,32 prosent. I Kina åpnet Shanghai-indeksen med en nedgang på 0,25 prosent mens Shenzhen-indeksen sank med 0,43.

Det asiatiske markedet følger nøye med på den amerikanske sentralbankens to dager lange møte, som omtales som «ukens viktigste hendelse» av sjefstrateg Takashi Hiroki i Monex. Investorer håper møtet kan gi innblikk i renteutviklingen i 2019.

– Fall i amerikanske aksjer forrige uke skal ha sørget for svak økonomisk data i Kina og Europa, men dette er ikke en ny faktor, sier Hiroki, som tilføyer at stemningen i markedet er sårbart for selv de minste bekymringene, som følge av usikkerheten som råder.

Sentralbanken er ventet å heve rentenivået de kommende ukene, men renteøkningen er ventet å stabilisere seg i 2019.

Kinesiske myndigheter kunngjorde fredag at både industriproduksjonen og varehandelen mistet fart i november. Det ses som nok et tegn på at handelskrigen mellom USA og Kina og økte renter demper utviklingen i økonomien.

