Reuters: Enighet i Italia om nytt budsjettforslag

Italias statsminister og koalisjonsregjeringens ledere er enige om forslag til et nytt statsbudsjett som de håper vil tilfredsstille EUs krav, skriver Reuters.

Ligaens leder Matteo Salvini, Femstjernersbevegelsens Liuigi Di Maio og statsminister Giuseppe Conte er i møter i Roma for å stable sammen et kompromiss med EU som kan redde Italia fra bøter og andre straffereaksjoner.

– Det er enighet mellom Conte, Salvini og Di Maio om tallene og innholdet i forslaget som skal sendes til Brussel, sier Salvinis talskvinne ifølge nyhetsbyrået.

Talskvinnen benektet også at det er spenninger mellom aktørene etter at flere medier har meldt at Conte har truet med å trekke seg.

Flere av budsjettforslagene italienerne har presentert til EU, har blitt avvist av unionen, som har nektet å fire på de strenge kravene rundt blant annet underskudd. Italia har en svulmende statsgjeld, som allerede er på mer enn det dobbelte av maksnivået som er tillatt.

EU har bedt Italias regjering holde seg under 2 prosent. Italia risikerer både bøter og andre straffereaksjoner dersom budsjettet ikke tilfredsstiller EUs krav.

