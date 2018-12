Et redningshelikopter skal ha levert en pasient til et sykehus før det styrtet lørdag i Portugal. To piloter, en lege og en sykepleier omkom.

Helikopteret ble funnet nær Couce utenfor byen Porto nordvest i landet tidlig søndag morgen. Helikopteret ble meldt savnet lørdag. Årsaken til styrten er foreløpig ikke kjent. (©NTB)