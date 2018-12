Avviser at sjuåring døde av matmangel i varetekt i USA

Foreldrene til sjuåringen som døde i varetekt i USA, avviser at hun ikke fikk mat og vann før hun og faren hennes ble pågrepet på grensa til Mexico.

Jenta døde i varetekt i USA fordi hun ifølge amerikanske myndigheter «ikke hadde spist eller fått vann på flere dager».

I en uttalelse fra jentas foreldre publisert gjennom deres advokat avviser de uttalelsen fra den amerikanske toll- og grensekontrollen (CBP), og sier at hun fikk både vann og mat da hun og faren reiste fra Guatemala til USA.

Døde på sykehus

Jenta og faren hennes ble pågrepet på grensen mellom Mexico og USA 6. desember. Jenta ble sendt til sykehuset i El Paso og døde mindre enn 24 timer etter at hun ankom.

Sjuåringen og faren ble sluppet av med bil 90 minutter før grensa til USA. Planen var å reise til USA for å søke asyl.

CBP sa i en uttalelse fredag at de gjorde alt for å redde livet til jenta. De sa også at ingen undersøkelser viste at hun hadde noen helseproblemer. Faren hennes skrev også under på dokumenter som sa at hun hadde god helse. Familien tar også avstand fra dette, siden faren ikke forstår engelsk.

Krever etterforskning

– Det er uakseptabelt at de har personer i varetekt som signerer dokumenter på et språk de åpenbart ikke forstår, heter det i uttalelsen.

Foreldrene krever at dødsfallet blir etterforsket. Dødsårsaken har foreløpig ikke blir offentlig kjent.

Flere tusen migranter i flere såkalte karavaner går gjennom Mexico med USA som mål. De fleste av dem flykter fra fattigdom og gjengvold i El Salvador, Guatemala og Honduras.