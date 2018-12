Etter brexit: Briter må betale for en tur inn i EU

Britene er på vei ut av EU, men det er håp. Flertallet av ministrene i den britiske regjeringen mener brexitavtalen er «død» og ønsker å diskutere mulighetene for en ny folkeavstemning.

I et Storbritannia post-brexit, vil det ikke være bare-bare å reise inn og ut av EU for briter. EU-kommisjonen bekrefter nå at ja, alle briter må betale en avgift for en tur til Schengen-området, melder CNN.

Ikke ulikt slik USA krever ESTA (Electronic System for Travel Authorization) før innreise, vil briter måtte betale sju pund, eller vel 80 kroner, for det som heter ETIAS (European Travel Information and Authorization System). Dette vil da være gyldig for innreiser i tre år. Men dette er i beste fall. For om britene ikke får i havn en brexit-avtale med EU, ja da må britene søke om visum som alle andre.

Et enkelt skjema, ikke ulikt ESTA til USA, men mye billigere, skriver talsperson Natasha Bertaud, for president Jean-Claude Juncke i EU-kommisjonen på Twitter.

ETIAS, som er ventet å være på plass i 2021, vil omfatte en rekke land utenfor EU, som kan reise inn i Schengen-området uten visum. Det er nå 61 slike land, blant dem USA, Singapore og Israel.

Ny folkeavstemning

Men enn så lenge er det håp for britene om å unngå denne avgiften.

The Times erfarer at flertallet av ministrene i statsminister Theresa Mays regjering tror det er lite håp for at avtalen blir godkjent av Parlamentet. De anser avtalen som «død» og ønsker heller å se på andre muligheter, som en ny folkeavstemning om brexit, skriver avisen.

Theresa May har utsatt avstemningen om utmeldingsavtalen med EU i Parlamentet på ubestemt tid. Fredag sa den britiske statsministeren at hun ønsker drahjelp fra EU for å få gjennomslag i Parlamentet for avtalen. Neste uke vil May bli presentert krav fra flere ministre om veien videre, melder NTB.

Delt i tre

Ifølge avisen er regjeringen delt i tre. Én gruppe ministre ønsker ny folkeavstemning, og én gruppe vil ikke gå ut av EU uten en avtale, men ønsker en «norsk» brexitavtale. Den tredje gruppen er villig til å forlate EU uten en avtale, ifølge avisen. De skriver videre at støtten til en ny folkeavstemning har økt.

Rådgivere nær May har også begynt å «seriøst tenke» på hvordan de skal organisere en andre folkeavstemning, inkludert hvordan spørsmålet skal formulere, skriver The Times.

