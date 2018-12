Avis: Ministre vil ha ny folkeavstemning om brexit

Flertallet av ministrene i den britiske regjeringen mener brexitavtalen er «død» og ønsker å diskutere mulighetene for en ny folkeavstemning, ifølge The Times.

The Times erfarer at flertallet av ministrene i statsminister Theresa Mays regjering tror det er lite håp for at avtalen blir godkjent av Parlamentet. De anser avtalen som «død» og ønsker heller å se på andre muligheter, som en ny folkeavstemning om brexit, skriver avisen.

Theresa May har utsatt avstemningen om utmeldingsavtalen med EU i Parlamentet på ubestemt tid. Fredag sa den britiske statsministeren at hun ønsker drahjelp fra EU for å få gjennomslag i Parlamentet for avtalen. Neste uke vil May bli presentert krav fra flere ministre om veien videre.

Ifølge avisen er regjeringen delt i tre. Én gruppe ministre ønsker ny folkeavstemning, og én gruppe vil ikke gå ut av EU uten en avtale, men ønsker en «norsk» brexitavtale. Den tredje gruppen er villig til å forlate EU uten en avtale, ifølge avisen. De skriver videre at støtten til en ny folkeavstemning har økt.

Rådgivere nær May har også begynt å «seriøst tenke» på hvordan de skal organisere en andre folkeavstemning, inkludert hvordan spørsmålet skal formulere, skriver The Times.

