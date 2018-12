Klimaforhandlingene fortsetter i natt

Partene i klimaforhandlingene i Polen har ikke klart å komme til enighet og fortsetter dermed på overtid i natt.

Forhandlere skal møtes klokken 4 i natt. To timer senere, klokken 6, skal partene møtes i plenum for siste gang. Forhandlingene er allerede på overtid, og nyhetsbyrået DPA melder at tidspunktene kan endres nok en gang.

– Det kommer til å bli en lang natt. Vi kommer til fortsette å forhandle veldig, veldig lenge, sier Tysklands miljøminister Svenja Schulze.

Forhandlingene har pågått i to uker, og de nesten 200 landene på møtet i den polske byen Katowice prøver å bli enige om et regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen.

Et av de vanskelige temaene er reglene for hvordan landene skal rapportere om hvor mye klimagasser de faktisk slipper ut. En annen utfordrende sak er rike lands finansiering av klimatiltak i utviklingsland.

