Mick Mulvaney blir stabssjef i Det hvite hus

President Donald Trump ansetter Mick Mulvaney som fungerende stabssjef i Det hvite hus. Han erstatter John Kelly på nyåret.

Mulvaney kommer fra stillingen som budsjettsjef ved Office of Management and Budget (OMB). Han har de siste dagene blitt trukket fram som en het kandidat til stillingen som stabssjef i flere amerikanske medier.

– Mick har gjort en fantastisk jobb i administrasjonen. Jeg ser fram til å jobbe med ham i hans nye jobb, hvor vi vil «MAKE AMERICA GREAT AGAIN», skriver Trump på Twitter og bekrefter at Mulvaney tar over som fungerende stabssjef.

Kan bli permanent

Presidenten skriver videre i meldingen at han takker Kelly for jobben han har gjort.

– Dette er en stor ære. Jeg ser fram til å jobbe med presidenten og hele hans team. Det kommer til å bli et bra 2019, skriver Mulvaney på Twitter.

Selv om Mulvaney er midlertidig satt inn som stabssjef, kan han ifølge kilder i Det hvite hus bli den permanente løsningen, ifølge nyhetsbyrået AP.

– For ordens skyld var det MANGE personer som ville ha jobben som stabssjef i Det hvite hus. Mick M. vil gjøre en GOD jobb, skriver presidenten i en ny melding på Twitter.

Flere kandidater

Det var tidligere i desember at Kelly annonserte at han ønsket å fratre fra sin stilling som stabssjef. Kelly fikk jobben i juli 2017 etter at Reince Priebus ble sparket. Kelly var på det tidspunktet minister for innenlands sikkerhet.

Flere navn har blitt trukket fram som mulige kandidater til stillingen, blant annet nevnte Mulvaney, Trumps svigersønn Jared Kushner og den republikanske kongressmedlemmet fra North Carolina Mark Meadows.

36 år gamle Nick Ayres, som er visepresident Mike Pences stabssjef, ble tidlig trukket fram som en favoritt, og det ble sett på som et tilbakeslag for Trump da Ayres sa han ikke var aktuell.

Mulvaney blir Trumps tredje stabssjef siden han ble tatt til ed i januar 2017.

