Trump ber igjen om forbud mot transpersoner i militæret

Trump-administrasjonen har spurt USAs høyesterett om den kan innføre et midlertidig forbud mot å la transpersoner tjenestegjøre i militæret.

Trump-administrasjonen sier «det er en for stor risiko for den militære effektiviteten og dødeligheten» å tillate transkjønnede å tjenestegjøre i det amerikanske militæret.

President Donald Trump uttalte i slutten av november at han vil at USAs høyesterett skal avgjøre forbudet han vil innføre. Før høyesterett tar beslutningen, ønsker han at den midlertidig innfører forbud mot transkjønnede.

Trump-administrasjonen argumenterer for at høyesterett ikke vil ta en beslutning før om ett år eller i 2020. De mener det er for lang tid for militæret, dersom det skulle vise seg at domstolen mener det burde være et forbud.

Det var under president Barack Obama det ble lov for alle personer – uavhengig av legning – å tjenestegjøre for det amerikanske militæret.

Det var i juli 2017 at Trump første gang kunngjorde at transpersoner ikke skulle få lov til å tjenestegjøre i militæret, og i august signerte han et brev med instrukser til Pentagon. Etter planen skulle forbudet tre i kraft i mars i år, men tre føderale domstoler lyktes i å forsinke Trumps plan betraktelig.

De lavere rettsinstansene har avvist Trumps forbud etter å ha godtatt innvendingene om at forbudet er basert på diskriminering, ikke militær effektivitet.

