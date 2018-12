Medier: Kushner kan bli stabssjef

Donald Trumps svigersønn Jared Kushner er på listen over mulige kandidater når presidenten skal velge ny stabssjef, ifølge amerikanske medier.

Kushner, som er gift med Ivanka Trump, er allerede en høyt plassert rådgiver i svigerfarens administrasjon. Ifølge Huffington Post , som først omtalte saken, skal Kushner hatt møter med presidenten for å diskutere jobben som stabssjef.

– Jeg er ikke klar over at han vurderes til jobben, men jeg tror alle her vil være enig i at han vil gjøre det bra uansett hvilken rolle presidenten måtte plassere ham i, sier talskvinne Sarah Sanders i Det hvite hus.

Kelly snart ute

President Trump har så langt ikke lykkes i å finne noen til å erstatte John Kelly, etter at det ble kjent at den pensjonerte generalen slutter som stabssjef ved årsskiftet. 36 år gamle Nick Ayres, som er visepresident Mike Pences stabssjef, ble trukket fram som en favoritt, og det ble sett på som et tilbakeslag for Trump da Ayres sa han ikke var aktuell. Mark Meadows, som til hører høyresiden i Det republikanske partiet viste mer interesse, men også han trakk sitt kandidatur.

Kushner har fått flere viktige oppdrag av presidenten og har blant annet ledet jobben med å komme med et forslag til en fredsplan for Midtøsten, en plan som ifølge administrasjonen skal offentliggjøres neste år. Han har også vært viktig i samtalene for å sikre en fortsatt frihandelsavtale mellom USA, Canada og Mexico.

Begrenset erfaring

37 år gamle Kushner har også knyttet tette bånd til Mohammed bin Salman, Saudi-Arabias kronprins som anklages for å være involvert i drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ved landets konsulat i tyrkiske Istanbul.

Nyheten om at Kushner kan få en ny toppjobb i Det hvite hus vil trolig føre til advarsler mot å favorisere nære slektninger, særlig med tanke på at han ikke hadde noen politisk erfaring før svigerfar Trump ble valgt til president.

